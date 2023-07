Was läuft heute Abend im TV?

Kostenfrei bis 13:37 Uhr lesen

Städtisches Gymnasium

Wegen eines allgemeinen Mangels an Rettungsschwimmern haben viele Betreiber von Badestellen Probleme, ihre Öffnungszeiten abzudecken. Am Städtischen Gymnasium in Bad Segeberg wurden bei einer Projektwoche nun Jugendliche zu Rettungsschwimmern ausgebildet.