Was machen die ukrainischen ESC-Sieger aus dem letzten Jahr heute?

Mit ihrem Song „Stefania“ gewann die Band Kalush Orchestra im vergangenen Jahr den Eurovision Song Contest in Turin. Das Lied ist der Mutter des Frontmanns Oleh Psiuk gewidmet. Durch den Songtext und die politische Lage im Land sahen damals viele Menschen mehr in dem Lied und interpretierten die im Lied besungene Mutter häufig als Metapher für die Ukraine. Verstärkt wurde diese emotionale Sichtweise des Songs durch das Musikvideo, das einen Tag nach dem ESC veröffentlicht wurde. Darin zu sehen sind Mütter in Militäruniformen, die Kinder durch Kriegsruinen in der Ukraine tragen.

Kalush Orchestra tourten quer durch Europa

Die ukrainische Band, die in der Heimat längst bekannt war, machte vor einem Jahr beim ESC auch das internationale Publikum auf sich aufmerksam. Nach dem Wettbewerb ging es deshalb erst einmal auf Tour. Sie reisten quer durch Europa und spielten unter anderem in Polen, Deutschland und auf dem Glastonbury Festival in England. Anschließend ging es für 13 Shows in die USA. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichten die Musiker auf Instagram neue Tourtermine. Auch beim diesjährigen ESC wird die Band auf der Bühne stehen, allerdings nicht als Teilnehmer. Beim Wettbewerb in diesem Jahr wird die Ukraine von dem Duo Tvorchi vertreten.

Die Band versteigerte ihre ESC-Trophäe

Kalush Orchestra teilt weiterhin auf ihren Social-Media-Kanälen Informationen über den Krieg in der Ukraine und ruft zu Spenden auf. Sie selbst sammelten ebenfalls auf Liveshows Spenden für die ukrainische Armee. „Wir haben außerdem die Tradition, nach jedem Konzert eine Gitarre zu versteigern“, berichtet Sänger Oleh Psiuk in einem Interview mit ABC News. Die Erlöse aus diesen Auktionen kämen ebenfalls dem Militär, Krankenhäusern oder Kinderhilfsorganisationen in ihrer Heimat zugute. Bei ihrem Konzert in London im Dezember 2022 erzielte die Versteigerung der signierten Gitarre eine Rekordsumme: „Die Gitarre wurde innerhalb von zehn Minuten für 12.000 Dollar gekauft“, berichtete die Band damals in einem Post auf Facebook.

Schlagzeilen machte die Band im vergangenen Jahr noch mit einer weiteren kuriosen Auktion: Die Band versteigerte nicht nur den markanten rosa Hut des Sängers, den er beim ESC-Auftritt trug, sondern auch ihre ESC-Trophäe. Dabei kamen insgesamt mehr als eine Million Dollar zusammen. Auch diese Erlöse spendeten die Musiker.

Songs werden millionenfach gestreamt

Musikalisch feiert die Band weiterhin Erfolge. Ihre neue Single „Ushme Uturbe“ veröffentlichte sie erst vor wenigen Wochen. Ihr ESC-Song „Stefania“ wurde bei Spotify mehr als 48 Millionen Mal aufgerufen. Auch mit anderen Songs schaffen sie Streams im siebenstelligen Bereich. Ähnlich gut läuft es für die Band auf Youtube: Ihre Musikvideos werden millionenfach geklickt. Auch andere Promis sind auf die Band aufmerksam geworden. So trafen sich die Musiker beispielsweise mit Arnold Schwarzenegger. Auf Instagram berichtete die Band von dem Treffen und dankte dem Politiker und Schauspieler für seine Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der ESC für Musikerinnen und Musiker durchaus eine Chance sein kann, der Karriere einen ordentlichen Schub zu verpassen. Nicht nur für das Kalush Orchestra ging es nach dem Wettbewerb karrieretechnisch steil nach oben. Die italienische Band Måneskin gewann den ESC 2021 und erlangte über Nacht internationale Berühmtheit. Ihrem Sieg folgten mehrere erfolgreiche Alben, ausverkaufte Welttourneen, internationale Musikpreise und sogar eine Grammy-Nominierung.