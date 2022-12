Die besten Weihnachtsfilme und -serien auf Amazon Prime

Wie lässt sich das Festessen besser verdauen als auf der Couch bei einem guten Film oder einer guten Serie? Für die Weihnachtsfeiertage hat der Streaminganbieter Amazon Prime Video einige neue Filme und Serien im Angebot, genauso wie alte Klassiker. Wir geben Ihnen einen Überblick:

„Friedliche Weihnachten“

"Friedliche Weihnachten" bei Amazon Prime: Hier herrscht verlässlich Stress unterm Christbaum. © Quelle: 2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates

In Amazons erster deutscher Weihnachtsserie „Friedliche Weihnachten“, die bereits jetzt streambar ist, wird das Liebesglück von Johanna (Valerie Huber) und Anton (Timur Bartels) mit der ersten gemeinsamen Weihnachtsplanung auf die Probe gestellt. Denn beide Familien, allen voran Johannas Vater Prof. Dr. Dr. Dietrich Hansen (Uwe Ochsenknecht), bestehen darauf, mit ihnen zu feiern. Die Lösung: Sie feiern alle zusammen in einem Chalet in den österreichischen Bergen. Doch wenn Generationen, Kulturen und soziale Ansprüche aufeinanderprallen, ist Chaos vorprogrammiert. Zur ausführlichen Serien-Kritik kommen Sie hier.

„Something from Tiffany‘s“

Wenn Weihnachten naht, glitzert und strahlt es nur so in den Straßen von New York City, wo dieser Weihnachtsfilm angesiedelt ist. Die Schaufenster glänzen und eine ganz besondere Schachtel von Tiffany kann das Leben eines Menschen völlig verändern. Als sich durch eine einfache Verwechslung von Geschenken die Wege zweier Paare – Rachel und Gary, die zwar glücklich, aber noch nicht bereit für die große Liebe sind, und Ethan und Vanessa, die das perfekte Paar sind und kurz davor, es offiziell zu machen – kreuzen, kommt es zu einer Reihe von Wendungen und unerwarteten Entdeckungen, die sie dorthin führen, wo sie wirklich hingehören.

„Your Christmas Or Mine?“

Der Film „Your Christmas Or Mine“ folgt dem jungen Paar James (Asa Butterfield, bekannt aus „Sex Education“) und Hayley (Cora Kirk), die durch einen blöden Zufall das Weihnachtsfest der jeweils anderen Familie und ohne ihren Partner erleben müssen. Dabei stellen sie fest, dass es eine ganze Menge gibt, was sie nicht voneinander wissen. Übersteht die noch junge Beziehung das?

„Mein Schatz, unsere Familie und ich“

In der Komödie feiern Kate (Reese Witherspoon) und Brad (Vince Vaughn) viermal Weihnachten, weil sie bei allen geschiedenen Eltern zum Fest erwartet werden. Dabei lernen sie mehr übereinander und die Beziehung wird auf die Probe gestellt.

„A Christmas Tale – Rare Exports“

Keine friedliche Weihnachtsgeschichte: Tief in der finnischen Eiswüste schlummert das uralte Geheimnis vom wahrhaften Weihnachtsmann. Doch dann führen der zwielichtige Riley und seine amerikanische Firma im Berg hinter dem Dorf nicht bloß Probebohrungen durch. Als der kleine Pietari und sein Vater Rauno eine ganze Herde toter Rentiere vorfinden, schwören sie Rache.

„Tatsächlich... Liebe“

Der Klassiker unter den Weihnachtsfilmen (aus dem Jahr 2003) verfolgt das (Liebes-)leben von acht sehr unterschiedlichen Paaren in verschiedenen lose zusammenhängenden Geschichten. Kulisse ist Großbritanniens Hauptstadt London während des hektischen Monats vor Weihnachten. Ein Film mit Starbesetzung: Es spielen unter anderem Hugh Grant, Keira Knightley und Colin Firth mit.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an. © Quelle: WDR/Degeto

Ein weiterer Klassiker, streambar ab dem 16. Dezember bei Amazon Prime: In dem Märchenfilm verändert sich das Leben eines tschechischen Hausmädchens drastisch, als der Chauffeur ihr drei magische Haselnüsse schenkt. Auch im Free-TV ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu sehen – hier sind alle Sendetermine für 2022.

