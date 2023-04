„The Masked Singer“ 2023: Wer steckt unter dem Diamantula-Kostüm?

Noch bis zum 6. Mai gibt es jeden Samstagabend eine neue Folge von „The Masked Singer“ bei Pro Sieben. An der achten Staffel der beliebten Rateshow nehmen neun Prominente teil. Unter aufwändigen Kostümen versteckt, gilt es, möglichst lange unerkannt zu bleiben. Ein Rateteam und das Publikum der Show ist derweil damit beschäftigt, zu erraten, welches bekannte Gesicht hinter welcher Maske steckt. In jeder Show gibt es neue Tipps und Hinweise – was die Spekulationen anheizt.

Hier behalten wir alles rund um die Diamantula im Blick.

Die Figur Die Diamantula präsentiert sich dem Publikum in der ersten Folge der neuen „The Masked Singer“-Staffel. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Welche Hinweise gibt es zur Diamantula?

Im Rateteam sitzen TV-Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey. Unterstützt bei ihren Spekulationen werden die beiden in jeder Show von einem prominenten Gast.

Neben ihrem eindrucksvollen Kostüm konnte die Diamantula in der ersten Folge vor allem mit ihrer Stimme auf sich aufmerksam machen. Einem Hinweis von Pro Sieben zufolge lockt Diamantula „ihre Zuhörinnen mit wunderschönem Gesang in ihr Netz. Doch keine Sorge, sie hält sie dort nicht gefangen, sondern will ihnen einfach nur vorsingen.“ Gut möglich also, dass eine bekannte Sängerin unter dem Kostüm steckt.

In der ersten Folge vermutete Ruth Moschner die Tänzerin, Schauspielerin und Chansonsängerin Ute Lemper im Diamantula-Kostüm. Rea Garvey konnte sich die ehemalige „Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams hinter der Maske vorstellen.

Wer steckt unter dem Kostüm Diamantula bei „The Masked Singer“?

Abgestimmt wird über die sogenannte Joyn-Me-App. Über den Streamingdienst ist die aktuelle Staffel online abrufbar. Nach Angaben von Pro Sieben vermuten Nutzerinnen und Nutzer der App derzeit folgende Promis unter dem Kostüm:

Patricia Kelly (78 Prozent)

Doro Pesch (7 Prozent)

Helene Fischer (3 Prozent)

Judith Williams (2 Prozent)

Maite Kelly (2 Prozent)

(Stand: 3. April)

Welche Masken gibt es bei „The Masked Singer“ in Staffel acht?

Diamantula Frotteefant Igel Känguru (enttarnt) Pilz Schuhschnabel Seepferdchen Toast Waschbär

Wer ist raus bei „The Masked Singer“ 2023?

Am Ende einer Folge müssen die Kostüme mit den wenigsten Stimmen die Show verlassen und ihre wahre Identität preisgeben. Nach der ersten Show wurde der Schauspieler Jan Josef Liefers als das Känguru enttarnt.