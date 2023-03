„Wer wird Millionär?“: Das sind die Gewinner und die größten Verlierer

Köln. Die beliebte RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ (WWM) mit Günther Jauch als Moderator hat schon lange einen Kultstatus im deutschen Fernsehen. Seit 1999 ist die Sendung regelmäßig im Abendprogramm zu sehen. Hier ist alles Wissenswerte im Überblick.

Sendetermine im TV und Stream: Wo ist „Wer wird Millionär?“ zu sehen?

„Wer wird Millionär?“ ist jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die zuletzt ausgestrahlten Episoden von WWM sind auch online in der RTL+-Mediathek abrufbar. Hier geht´s zur Mediathek.

„Wer wird Millionär?“: Das sind alle Gewinner der Sendung

Seit der ersten Show am 3. September 1999 hat „Wer wird Millionär?“ insgesamt 16 Millionäre hervorgebracht.

Prof. Eckhard Freise gewann am 2. Dezember 2000. Marlene Grabherr (2014 verstorben) gewann am 20. Mai 2001. Gerhard Krammer gewann am 18. Oktober 2002. Dr. Maria Wienströer gewann am 29. März 2004. Stefan Lang gewann am 9. Oktober 2006. Timur Hahn gewann am 8. Januar 2007. Oliver Pocher gewann beim „Wer wird Millionär? – Prominentenspecial“ am 30. Mai 2008. Thomas Gottschalk gewann beim „Wer wird Millionär? – Prominentenspecial“ am 20. November 2008. Ralf Schnoor gewann am 26. November 2010. Barbara Schöneberger gewann beim „Wer wird Millionär? – Prominentenspecial“ am 30. Mai 2011. Sebastian Langrock gewann am 11. März 2013. Thorsten Fischer gewann zum 15. Geburtstag von „Wer wird Millionär?“ am 17. Oktober 2014. Nadja Sidikjar gewann beim „Wer wird Millionär? Jackpot-Special“ am 13. November 2015. Leon Windscheid gewann am 7. Dezember 2015. Jan Stroh gewann bei der Show zum 20. Jubiläum am 2. September 2019. Ronald Tenholte gewann am 24. März 2020.

„Wer wird Millionär?“: Die schlimmsten Blackouts

Neben der Freude über den großen Geldgewinn gab es auch immer wieder Kandidaten und Kandidatinnen, die krachend scheiterten.

So funktioniert die Bewerbung bei „Wer wird Millionär?“

Wer auch mal Günther Jauch gegenübersitzen möchte, kann sich bei „Wer wird Millionär“ bewerben. Das funktioniert über eine eigens dafür eingerichtete Webseite.

Auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerkes Deutschland (RND) erklärt RTL den weiteren Verlauf des Bewerbungsverfahrens so: „Nach Abschicken der Bewerbung wählt ein Zufallsgenerator aus, welche Bewerber und Bewerberinnen es in die erste Castingrunde schaffen. Diese klopft ausschließlich Wissen ab. Ist dies ausreichend wird der Kandidat oder die Kandidatin in eine zweite Castingrunde eingeladen, bei dem die Produktion ihn oder sie als Menschen kennenlernt.“

Es gibt auch Voraussetzungen, die ein potenzieller Kandidat oder eine potenzielle Kandidatin mitbringen muss. Ein gutes Allgemeinwissen wird vorausgesetzt. „Weiterhin wird bei der Auswahl darauf geachtet, ein ‚gesamtdeutsches‘, buntes, diverses Bild abzugeben. Unsere Kandidaten und Kandidatinnen sollen dabei aus allen Alters- und Berufsgruppen und Bundesländern kommen. Auch ein Handicap ist kein Hindernis“, teilt der Sender mit.

„Wer wird Millionär?“: Die App fürs Handy

Seit dem Start der Sendung haben alle Zuschauer die Möglichkeit, die gestellten Fragen von „Wer wird Millionär?“ im Internet bei RTL.de live und parallel zur TV-Show mitzuspielen. Zusätzlich gibt es eine App zur Vorbereitung als Kandidat oder für das Vergnügen der Zuschauer.

Hier geht es zur „Wer wird Millionär? Training“-App für iPhone und für Android.

Tickets für „Wer wird Millionär?“ kaufen

Um ein Zuschauer-Ticket für die Live-Aufzeichnung von „Wer wird Millionär?“ zu kaufen, ist eine Eintragung in der Warteliste nötig. Allerdings liegt die momentane Wartezeit für eine Eintrittskarte zwischen vier und fünf Jahren. Gruppentickets sind für die Show aufgrund der enormen Wartezeit nicht zu verkaufen. Alternativ können Touren durch das Studio in Hürth, in dem WWM gedreht wird, gebucht werden.

