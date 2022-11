„Wer wird Millionär?“-Fragen vom 17. November 2022 mit Andrea Kiewel

Am Donnerstag, den 17. November, fand erneut eine Promi-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ statt. Mit dabei waren dieses Mal Moderatorin Andrea Kiewel, Sänger Max Mutzke, Autor und Comedian Bastian Bielendorfer sowie Fernsehmoderator Jan Köppen. Die Frageleiter von Andrea Kiewel finden Sie hier zum Nachrätseln, zu den Fragen der anderen Teilnehmer können am Ende des Textes gelangen.

Werden Sie zum virtuellen Millionär?

Achtung: Die richtigen Antworten finden Sie ganz unten am Textende.

„WWM“-Fragen vom 17. November

Frage 1 (50 Euro) – Wurden alle Bierflaschen ausgetrunken, kann man aus dem Kasten nur noch ...?

A: erkentnisse gewinnen

B: zur ainsicht gelangen

C: eine leere ziehen

D: erfarungen sammeln

Frage 2 (100 Euro) – Womit sind auch Frauen ausgestattet, die die Ruhe weghaben?

A: Flitzschleim

B: Hastpopel

C: Sausrotz

D: Eileiter

Frage 3 (200 Euro) – Direkt unter den sichtbaren Heizstäben im Backofen befindet sich sozusagen die ...?

A: Ahwokahdo

B: Ardischogge

C: Abriekohse

D: Oberschiene

Frage 4 (300 Euro) – Vielen reichen im Schnellrestaurant ein oder zwei Hamburger, aber manchen machen erst ...?

A: zett dee eff

B: fö nicks

C: drei satt

D: ar tte

Frage 5 (500 Euro) – Was lässt sich mit gezielten Übungen wegtrainieren?

A: Schüttelehände

B: Winkearme

C: Schwenkebeine

D: Wedelefüße

Frage 6 (1000 Euro) – Bei welchen Fischen muss man nur zwei Buchstaben vertauschen, um die Bewohner eines Staates in Südosteuropa daraus zu machen?

A: Muränen

B: Barrakudas

C: Piranhas

D: Rochen

Frage 7 (2000 Euro) – Wobei geht der Trend vermehrt zu Modellen ohne Spülrand?

A: Waschmaschinen

B: Teller und Tassen

C: elektrische Zahnbürsten

D: Toilettenschüsseln

Frage 8 (4000 Euro) – Auf Basis von rund 5.400 deutschen Haushalten werden wir morgen wissen, wie viele Leute heute ...?

A: krankgeschrieben sind

B: im Stau standen

C: WWM im Fernsehen schauen

D: fremdgegangen sind

Frage 9 (8000 Euro) – „I give you all a boy could give you. Take my tears, and that‘s not nearly all ...?

A: tainted love

B: endless love

C: faded love

D: crazy little thing called love

Frage 10 (16.000 Euro) – Welcher vielfach beschworene „Trick“ gegen nervige Wespen auf der Terrasse bringt Experten zufolge überhaupt nichts?

A: Wäscheständer-Trick

B: Eierschneider-Trick

C: Papiertüten-Trick

D: Babywindel-Trick

Frage 11 (32.000 Euro) – Wessen Zöpfe werden in der Regel von zwei schwarzen Schleifen zusammengehalten?

A: Pippi Langstrumpf

B: Obelix

C: Bibi Blocksberg

D: Greta Thunberg

Frage 12 (64.000 Euro) – Glaubt man einer in Börsenkreisen beliebten Faustregel, entspricht der Wert einer Feinunze Gold traditionell ungefähr dem Preis für ...?

A: ein Drei-Gänge-Menü.

B: einen Maßanzug.

C: einen Sportwagen.

D: ein Einfamlienhaus.

Frage 13 (125.000 Euro) – Wovon gibt es in Deutschland am meisten?

A: Grundschulen

B: Kinosäle

C: Eiscafés

D: Fitnessstudios

Frage 14 (500.000 Euro) – Wobei spaltet die Briten die Streitfrage, ob denn nun das TIF- oder das MIF-Prinzip zu bevorzugen sei?

A: Pferdewetten

B: Teetrinken

C: Taxifahren

D: Elfmeterschießen

Frage 15 (1 Million Euro) – Der Geburtstag welcher Person wird in ihrem Heimatland immer am 3. Montag im Januar mit einem eigenen Feiertag begangen?

A: Evita Peron

B: Mutter Teresa

C: Nelson Mandela

D: Martin Luther King

„Wer wird Millionär?“ vom 17. November 2022: alle Antworten

Achtung, Spoiler! Hier finden Sie die Antworten zu allen obigen Fragen. Haben Sie es bis zur Million geschafft oder hat das aktuelle „Wer wird Millionär?“-Quiz Sie in die Knie gezwungen?

Frage 1 – C: eine leere ziehen

Frage 2 – D: Eileiter

Frage 3 – D: Oberschiene

Frage 4 – C: drei satt

Frage 5 – B: Winkearme

Frage 6 – A: Muränen

Frage 7 – D: Toilettenschüsseln

Frage 8 – C: WWM im Fernsehen schauen

Frage 9 – A: tainted love

Frage 10 – C: Papiertüten-Trick

Frage 11 – B: Obelix

Frage 12 – B: einen Maßanzug.

Frage 13 – A: Grundschulen

Frage 14 – B: Teetrinken

Frage 15 – D: Martin Luther King

„WWM“-Originalspiele vom 17. November – alle weiteren Fragen gibt es hier

Sie möchten noch weiterrätseln? Alle restlichen Fragen der Sendung vom 17. November gibt es bei RTL als interaktives Spiel. Hier geht es zu den Originalfrageleitern:

Nachschub gibt es es übrigens immer am Montag, wenn eine neue Folge „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.

RND/do

