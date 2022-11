Anstehender „Wetten, dass..?“-Auftritt im ZDF: Deshalb musste Gottschalk bei seiner RTL-Show pausieren

Berlin. Thomas Gottschalk könnte sich vorstellen, noch lange Zeit „Wetten, dass..?“ zu moderieren – statt wie bisher geplant nur noch zweimal. „Ich bin ‚open end‘ dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind“, sagte Gottschalk der Zeitschrift „Hörzu“.

Eine jährliche Sommerausgabe – etwa aus Mallorca – schließt Gottschalk (72) aber aus: „Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben.“

Nach dem großen ZDF-Publikumserfolg der „Wetten, dass..?“-Ausgabe 2021 hatte das ZDF noch zwei Shows für 2022 und 2023 angekündigt. Die erste von beiden steigt am 19. November in Friedrichshafen.

Fernsehverbot für Gottschalk vor „Wetten, dass..?“

Vor der jährlichen Ausgabe der Kultshow wurde Gastgeber Thomas Gottschalk jedoch offenbar vom ZDF eine Fernsehpause verordnet. Am vergangenen Samstag ging die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ohne die sonst zur Stammbesetzung gehörenden Entertainer Thomas Gottschalk und Günther Jauch über die Bühne. Moderatorin Barbara Schöneberger, die Dritte im Bunde, musste die Show stattdessen mit prominenten „Aushilfen“ meistern.

Während Günther Jauch aufgrund einer Corona-Infektion per Videoschalte einen triftigen Grund für sein Fehlen in der Liveshow nannte, blieb Gottschalk per Videobotschaft vage: Mit einem Witz über einen belegten Surfkurs in seiner Wahlheimat Malibu zog er sich aus der Affäre. Medien spekulierten daraufhin wild über den wahren Grund für sein Fehlen.

Das Onlinemedienmagazin DWDL.de wurde schließlich fündig: In Gottschalks Vertrag mit dem ZDF sei demnach geregelt, dass er einige Wochen vor „Wetten, dass..?“ nicht in anderen Shows auftreten dürfe. In diesen Zeitraum fiel auch das RTL-Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Laut DWDL.de habe Gottschalk dies dem Magazin auf Anfrage bestätigt: „Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor ‚Wetten, dass..?‘ bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis“, zitiert die Medienseite den Moderator.

Bereits im Frühjahr 2021 musste RTL eine ganze Staffel der Spielshow ohne Günther Jauch über die Bühne bringen, der damals schon einmal an Corona erkrankt war. Nun dürfte der Kölner Sender hoffen, dass Jauch bis zum kommenden Samstag wieder genesen ist, damit Entertainerin Barbara Schöneberger wenigstens ihn bei der nächsten Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ im Studio an ihrer Seite hat.

