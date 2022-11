„Wetten, dass der Tonmischer bei Robbie Williams die Regler gerade mit einem Bagger bedient?“

Am Samstag ist die beliebte TV-Show „Wetten, dass..?“ nach dem erfolgreichen TV-Comeback vor einem Jahr in die zweite Runde gegangen. Im vergangenen November schauten gut 14 Millionen Zuschauer dabei zu, wie Moderator Thomas Gottschalk durch die Sendung mit kuriosen Wetten und prominenten Gästen führte.

Auch bei der diesjährigen Auflage blicken wieder viele Menschen in Deutschland gebannt auf die Fernsehbildschirme. Und im Netz machen sich bereits die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer daran, das Geschehene auszuwerten.

+++ Alles zum zweiten Revival von „Wetten, dass..?“ im Liveblog +++

Hatte Alexander Zverev „einfach keinen Bock auf ‚Wetten, dass..?‘“?

Wie er sich die Twitter-Community dabei vorstellt, wie sie die ZDF-Sendung schaut, macht ein Nutzer anhand eines Bilds aus der US-amerikanischen Zeichentrickserie „Die Simpsons“ anschaulich.

Ein anderer User bezweifelt, dass Tennisspieler Alexander Zverev, der eigentlich als Gast auf Gottschalks Couch sitzen sollte, tatsächlich wegen einer Corona-Infektion nur zur Sendung zugeschaltet werden konnte. Er unterstellt Zverev, „einfach keinen Bock auf ‚Wetten, dass..?‘“ zu haben. Dabei beteuerte Zverev in der Videoschalte, dass die Show seine „absolute Lieblingssendung“ sei.

Auf Zeitreise mit Thomas Gottschalk

Aber auch die Wetten selbst – und besonders die Kandidaten – sorgen bei manch einem Twitter-Nutzenden offenbar für Belustigung. Als ein Zwillingspaar sich daran versuchte, Teddybären zu erkennen, fühlten sich aufgrund der Frisuren der beiden Mädchen so manche in die Anfangszeiten von „Wetten, dass..?“ versetzt.

Die Stilkritik an nicht einmal Volljährigen stieß anderen wiederum bitter auf: Kinder zu beurteilen und „teilweise behaupten, diese seien nicht normal“, findet eine Nutzerin nicht in Ordnung. „Lasst sowas doch sein“, appelliert sie an die Twitter-Community.

Robbie Williams‘ Auftritt wirft Fragen auf

Ein weiterer Kritikpunkt war der schlechte Ton, der besonders beim Auftritt von Popstar Robbie Williamd bei manch einem für Unbehagen sorgte. Komiker Oliver Kalkofe sah sich angesichts dessen sogar zu einer eigenen Wette genötigt: „Wetten, dass der Tonmischer bei Robbie Williams die Regler gerade mit einem Bagger bedient?“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

Bei der beliebten Baggerwette, auf die Kalkofe anspielte, trat in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung eine Frau an – die auch sogleich gewann. Nutzer Benny Illinger war offenbar so begeistert von der Wette, dass er sich die Methode zum Öffnen von Eiern mithilfe einer Baggerschaufel sogleich zu eigen machen möchte.

Eines ist klar: Moderator Thomas Gottschalk und seine Kultshow haben erneut viele Menschen in Deutschland bewegt. Ob „Wetten, dass..?“ in diesem Jahr wieder eine zweistellige Millionenquote erreichen kann, steht noch nicht fest. Dass es im nächsten Jahr aber nochmals eine Show geben wird, steht bereits fest im ZDF-Kalender.

