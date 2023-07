Und es hat „Wham!“ gemacht

Ein pummeliges hübsches Kind schaut aus einer viel zu großen Brille in die Welt. Irgendwie erinnert der Junge auf dem Familienfoto an schüchtere kindliche Protagonisten aus Pixar-Filmen, an den kleinen Pfadfinder Russell etwa aus „Oben“, der mit einem alten Mann und einem Haus, das an Luftballons hängt, in ein großes Abenteuer hineinschwebt.

Andrew und Yog machten ihren Traum vom Popstar-Dasein wahr

Gut, dass Georgios Kyriakos Panayiotou in der Schule auf den ein halbes Jahr älteren „natural born leader“ Andrew Ridgeley traf, auch wenn die Eltern Panayiotou nichts von dem quirligen Clown und Störenfried hielten. Andrew und Yog (so George‘ Spitzname) träumten vom gemeinsamen Musikmachen, gründeten erst eine Schülerband, dann, 1981, als 18-Jährige Wham! - ein dynamischer Bandname nach dem Geräuschwort für einen Einschlag in Comicstrips. Und sie schwebten in ihr eigenes buntes Abenteuer: Hits! Ruhm! Klamotten! Frisuren! Amerika! Die Welt! Sogar China! Live Aid! Ein Abschiedskonzert in Wembley!

Die Netflix-Doku „Wham!“ erzählt, wie das Duo aufstieg, strahlte und auf dem Gipfel des Erfolgs abtrat. Der Film ist auch interessant für Nicht-Hardcore-Fans, die die beiden Briten anfangs als Teeniephänomen abtaten, dann vielleicht Respekt bezeugten ob der unzweifelhaften Güte des poppigen Songwritings, der Klasse der Melodien. Und eigentlich erst spät, inmitten von Georgios‘ alias George Michaels Solokarriere, feststellten, dass die Jungs mehr waren als große Augen, umwerfendes Lächeln und krass gefönte Haare - dass sie einfach gut waren.

Der in diesem Tagen seine eigene „Farewell Yellow Brick Road“-Abschiedstour beendende Elton John hatte das damals schon kapiert. Er moniert in der Doku von Chris Smith (“Das Verschwinden von Madeleine McCann“, 2019) bei einer Preisverleihung denn auch die Fehleinschätzung vor allem von Kritikern und rühmt die Lieder.

Jeder neue Lovesong machte das Outing für George Michael unmöglicher

„Wham!“ ist ein Rückblick, nett, prall, voller Lebens- und Bühnenmomente der Stars, mit Voiceover-Kommentaren. Die Geschichte, wie aus zwei besten Freunden Superstars wurden und die Karriere aus unzertrennlichen Buddys Getrennte machte, bietet keine wirklichen Überraschungen.

Vielleicht hat man sich, im Wissen um das spätere Outing, nie groß Gedanken gemacht, wie seltsam es für George Michael gewesen sein könnte, von Mädchen zu singen, von Mädchen angehimmelt zu werden, und dabei schwul zu sein. Wie jeder weitere Song zur Lebenslüge beitrugt und ein Leben in der Wahrheit schwieriger machte.

Und wahrscheinlich hat man sich auch nie so hineinvertieft in die Gefühlswelt eines Andrew Ridgeley, der der Gefestigtere im Wham!-Duo war und der das Heft des Musikmachens immer mehr an den unsicheren, aber umso ehrgeizigeren George Michael abgab. Der wiederum in einer der bewegendsten Szenen schreibt, wie er Songwriting empfindet - so als gebe es im Reich der Musen bereits das fertige Stück, und es müsse nur ergriffen und in unsere Welt hineingezogen werden.

„Last Christmas“ wurde erst mit großer Verspätung eine Christmas-Number-One

Dass der Band-Aid-Weihnachtssong „Do They Know It‘s Christmas Time?“ aus der Feder von Boomtown-Rats-Boss Bob Geldof den Hitparaden-Spitzenplatz für Wham!s eigenen Christmas-Hit „Last Christmas“ blockierte, und damit einen Strich durch Michaels Wham!-Hitparadenplanung 1984 machte, ist eine hübsche kleine Anekdote. Am Video zum Band-Aid-Song, bei dem Michael auch mitsingt, findet man fast 40 Jahre später vor allem despektierlich, wie vertraulich U2-Frontmann Bono immer wieder die Kralle um den darob leicht genervten Ex-Beatle Paul McCartney legt.

Dass Wham! die Einnahmen aus ihrer Nummer 2 und vermutlich ihrem erfolgreichsten Lied dann auch noch für die Hungernden in Äthiopien spendeten, hat wohl der liebe Gott bemerkt. 2020 kam das hartnäckige „Last Christmas“ im Königreich doch noch - verdient - auf den Chartsgipfel. Im Status eines Klassikers.

Vier Wham!-Jahre, das war‘s - Man hätte sich von der Doku mehr gewünscht

Man hätte gern mehr gewusst über das Echo dieses Duos, das in vier Jahren alles erreicht hatte, was zu erreichen war. Wie die Freundschaft weiterging, wie George Michael als Solo-Superstar mit dem noch viel größeren Ruhm klarkam und wie Andrew Ridgeley damit fertig wurde, dass fortan fast alle Scheinwerfer auf seinen Kompagnon gerichtet wurden.

Und wie der im Januar 60 Jahre alt Gewordene Ridgeley heute auf jene Tage des Erfolgs zurückblickt, hätte man auch gern gehört. Aber der Film fokussiert sich auf die Schaffenszeit. Vier Jahre. Rap und Pop, dann nur noch Pop, Hedonismus, Happy-go-lucky.

Und im Abspann sitzt dann ein lächelnder älterer George Michael auf einem Foto und eine Jahreszahleinblendung erinnert daran, dass dieser schöne, stimmstarke, unglaublich lebendige Mann, der in den letzten 90 Minuten über den Bildschirm gefegt ist, 2016 viel zu früh starb.

„Wham!“, Doku, 91 Minuten, Regie: Chris Smith, mit George Michael, Andrew Ridgeley (streambar bei Netflix)