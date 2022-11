﻿Wie MrBeast die Youtube-Szene verändert

Die Videoplattform Youtube wird geflutet von den immer gleichen Inhalten: Selbstversuche und laute Spielshows, die sich oftmals im Detail gleichen. Grund dafür ist der enorme Erfolg des US-Youtubers MrBeast. Gibt es einen Ausweg aus dem Kreativitätsloch?

Hannover. In der deutschsprachigen Youtube-Szene wird neuerdings viel gebrüllt. Mexify zum Beispiel tut das. johannesmlz auch. LewinRay auch. SYou auch – und rewinside zumindest ein bisschen. Und alle genannten Youtuber haben noch etwas gemeinsam: Sie lieben neuerdings Versteckspiele.

Mexify (1,67 Millionen Follower) spielt in seinen Videos liebend gern „Hide & Seek“ – etwa auf der Gamescom, auf einem Pokémon-Fest oder in der Villa des Youtubers Julien Bam. Youtuber rewinside (3,3 Millionen Follower) lässt Kandidatinnen und Kandidaten in „Hide & Seek“-Videos im Kinderspielland, im Fußballstadion und im Ikea antreten. Newcomer johannesmlz (145.000 Follower) hat sich als Versteckkulisse eine Villa auf Mallorca ausgesucht.