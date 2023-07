Wieder Tür an Tür mit Alice – „Succession“-Star Sarah Snook im Filmrätsel „Run, Rabbit, Run“

Eine Seelenlandschaft in den abgründigen Stunden, wenn die Nacht schon auf dem Sprung ist, der Tag aber noch keine Klarheit geschaffen hat: Man sieht einen Fluss, durch dessen gekräuselte Oberfläche tote Bäume stoßen wie Knochen. Auf einer Sandbank schläft eine Frau, und als sie im nächsten Moment in ihrem Bett erwacht, wissen wir Zuschauer nicht genau, was von beiden Szenarien jetzt Traum ist und was Wirklichkeit. Ein Didgeridoo ertönt, oder ist es ein Cello? Oder überlagert das eine das anderes? Auch der Musik von Mark Bradshaw und Marcus Whale ist in „Run, Rabbit, Run“ nicht zu trauen.

Sarah Snook, die in der gefeierten Medienserie „Succession“ jene Siobhan Roy war, die als einzige der Kinder des Wirtschaftsimperators Logan Roy fähig schien, dessen Nachfolge anzutreten, ist in dem Regiedebüt der Australierin Daina Reid, das beim diesjährigen Sundance-Festival Premiere hatte, eine Frauenärztin, die alleinerziehende Mutter der kleinen Mia. Der Film beginnt an Mias Geburtstag in Vorfreude auf die Party.

Ein weißes Kaninchen im Flur und ein gruseliger Satz: „Ich bin Alice“

Die Siebenjährige trauert um ihren jüngst verstorbenen Großvater, würde gern ihre Großmutter Joan, die sie nie gesehen hat, auf ihrem Fest dabei haben. „Ich vermisse dauernd Menschen, die ich nicht kenne“, sagt sie ihrer Mutter in nicht unüblichem kindlichen Rätselsprech.

Mittags nach der Schule hoppelt dann ein weißen Kaninchen durch Sarahs und Mias Wohnung – ein „Geburtstagsgeschenk“, dessen Herkunft nicht zu erklären ist. Und abends, als Sarah in einer Erinnerungskiste ein Foto von sich mit einem anderen Mädchen gefunden hat, steht plötzlich Töchterchen Mia neben ihr und behauptet: „Das bin ich - Alice!“

Who the Fuck ist Alice? Bei dem Namen denkt man natürlich umgehend an das viktorianische Mädchen, das einem redseligen und hastigen, weil verspäteten weißen Kaninchen in dessen Bau folgte und in ein Wunderland hinabstürzte. Ein Reich, in dem die Regeln der Wirklichkeit aufgehoben waren.

Die australische Alice kehrte nie wieder nach Hause zurück

Lewis Carrolls Meisterwerk der Kinder- und Nonsensliteratur erzählte von der Selbstfindung einer weiblichen Heldin in einer absurden Welt, die in der Wirklichkeit einer patriarchalisch abgeriegelten Männergesellschaft des 19. Jahrhunderts nur schwer möglich war - ein Coming-of-brains-Märchen von ähnlicher psychedelischer Extraklasse wie gut 100 Jahre später der Beatles-Song „Lucy In The Sky With Diamonds“. Manche Literaturforschende gehen davon aus, dass Carroll für seine surreale Erleuchtung halluzinogene Pilze gekaut hatte. Es würde nicht wundern.

Anders als ihre literarische Namensbase ist die australische Alice von „Run, Rabbit, run“ (Beeil dich, Karnickel) nie wieder zurückgekehrt. Hat nun also das weiße Kaninchen das verschwundene Mädchen nach Jahrzehnten wieder nach Hause gebracht? Und zwar auf eine ähnlich unheimliche Art wie der Hausmeister von Bly Manor in „Schloss des Schreckens“ (1961), der Verfilmung der Henry-James-Novelle „Die Drehung der Schraube“, vom Körper des kleinen Jungen Miles Besitz ergriff?

Klassischer Horror: Im Dunkel eines Schrankes wimmert ein Kind

Das „gruselige Kind“ – ein Motiv aus vielen Schauerstücken von „Das Omen“ (1976) bis „Hereditary“ (2018) – wird abermals bemüht, und Lily LaTorre erinnert in ihrer Altklugkeit an Linda Blairs Figur der Regan aus „Der Exorzist“ (1973). Ein Fall von Besessenheit? Creepy wird es, als auch die demente Oma Joan (80er-Jahre-Star Greta Scacchi) in Mia ihre Tochter Alice zu erkennen glaubt. Oder wenn Alice aus Mia heraus über die Versteckspiele der Kindheit mit Sarah zu sprechen scheint: „Du suchst mich nie. Du magst mich nicht. Du sperrst mich ein.“

Vordergründig ist dieser unbehagliche 100-Minüter ein recht wirksamer Horrorfilm mit klassischen Momenten des Genres. Aus einer sich in einem alten Schuppen plötzlich öffnenden Schranktür scheint ein kindlicher Singsang – oder ist es ein Wimmern? - zu kommen. Ein riesengroßer Obelisk an einer Klippe, auf dem auch eine Erinnerungstafel an Sarah angebracht ist, hat einen Innenraum, auf dessen finsteren Eingang die Kamera noch gerichtet bleibt, als sich die beiden Protagonistinnen längst entfernt haben.

Und in dessen Finsternis ist dann plötzlich eine Bewegung zu erkennen. Dieser wirksame, indes wenig logische Moment (nicht der einzige des Films) holt den Betrachter auf die Horrorspur und lenkt seine Erwartungen. Es gibt auch ein Gestrüpp, das wie eine Röhre wirkt und wie der Eingang zu einer Halloween-Variante des Wunderlands aussieht. Als die Ausreißerin Mia darin gefunden wird, ist das ein Lewis-Carroll-Moment, der einem die Haare ein wenig zu Berge stehen lässt.

Die Frauenärztin Sarah lebt jedenfalls wieder Tür an Tür mit Alice und sieht keine Möglichkeit, der schier unbegreifliche Verwandlung ihrer Tochter etwas entgegenzusetzen, sie von ihrem zweiten Ich zu erlösen. Manchmal scheint sich etwas in der hilflosen Sarah zu wölben, das nach draußen will, wenn Angst, Scham oder – schlimmer noch – ein Anflug von Heimtücke auf ihrem Gesicht zu entdecken sind.

Über das fremd werdende Kind wird alles fremd

Über das fremd werdende Kind - ein Topos des Entwicklungsromans - das die Rückseiten seiner Kreidestiftbilder mit Schreckensszenarien bemalt, wird alles fremd: Der verlassene Familiensitz, den Sarah mit Mia auf deren Wunsch hin besucht, wird eng und geheimnisvoll und selbst die gelegentlich eingestreute australische Landschaft wirkt trotz ihrer schier endlosen Weite nicht mehr befreiend sondern – im Gegenteil - beängstigend und feindselig.

Allmählich kommen dem Betrachter Zweifel an der Verlässlichkeit der Sichtweise Sarahs. Ist die zunehmend entnervte Mama, die ihre Tochter „mein Häschen“ nennt, aber ihr auch schonmal die Hand in der Autotür einquetscht, diese alleinerziehende überbehütende Löwenmutter nicht ähnlich überfordert wie es der an Schreibhemmung leidende, versoffene Vater Jack Torrance in Kubricks „Shining“ war? Helikoptert sie geradewegs in eine Psychose? Oder ist sie noch etwas völlig anderes? Die Geschichte beginnt sich zu drehen. Und Snooks Spiel dabei ist überaus sehenswert.

„Who the fuck is Sarah?“, fragt man sich. Und auch, ob Alice wohl am Ende in den Kaninchenbau geschubst wurde? Wobei dem entsetzlichen Schlussbild natürlich keine Sekunde zu trauen ist. Könnte alles aus einem Traum kommen.

„Run, Rabbit, Run“, Film, 100 Minuten, Regie: Daina Reid, Autor: Hannah Kent, mit Sarah Snook, Lily LaTorre, Greta Scacchi, Damon Herriman, Poppy Skerry (streambar bei Netflix)