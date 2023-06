Winfried Kretschmann bei Markus Lanz: Zerreißt es die Grünen?

Berlin. Einen „seltenen Gast“ durfte Moderator Markus Lanz am Mittwochabend in seiner Talkshow begrüßen: Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, saß zuletzt 2018 in der ZDF-Sendung. Der grüne Landesvater ist oftmals der Stachel im Fleisch seiner Partei. Gerade bei den angekündigten Diskussionsthemen - vor allem beim EU-Asylkompromiss und Heizungsgesetz - versprach die Besetzung Aufregerpotenzial.

Die Gäste

Bevor Kretschmann seine Bühne bekommt, darf zunächst Johannes Hano den Gerichtsprozess gegen Donald Trump in den USA einordnen. Der ZDF-Journalist ist aus New York zugeschaltet. „Der Rauch aus Kanada hat sich verzogen, stattdessen wabert der Nebel des Grauens durchs Land: der Geist von Donald Trump“, leitet Lanz den Themenkomplex bildgewaltig ein. Hano referiert kundig zu dem Prozesses um die beim ehemaligen Präsidenten gefundenen geheimen Regierungsdokumente.

Eine Haftstrafe von rund 100 Jahren könnte Trump drohen. Hano betont, man könne nur zum Schluss kommen, dass Trump mindestens in der Hälfte der Anklagepunkte schuldig gesprochen werden müsse. Das schade ihm zwar nicht bei seinen Anhängern, aber bei seinen Geldgebern. „Ich bin fest überzeugt, dass Amerika Trump nicht ein zweites Mal zum Präsidenten wählen wird“, sagt Hano abschließend. Vor klaren Aussagen - er nennt eine Trump-Rede beispielsweise „Faschisten-Sprech“ - scheut der Journalist sich nicht. Nach rund 20 Minuten verabschiedet er sich aus der Runde.

Vor Ort im Studio vertreten ist Eva Quadbeck. Die Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nimmt die ihr zugedachte Rolle als Journalistin ein: Fakten benennen, den Blick weiten, Kritik vortragen. Ebenfalls ihrer Rolle gerecht wird die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker. Ihr Auftritt kommt erst spät in der Sendung, als es um das Heizungsgesetz und Erneuerbare Energien geht. Dann liefert sie einige Details, die aber nach der langen öffentlichen Diskussion um den sogenannten „Heiz-Hammer“ größtenteils nicht neu sind.

Ohnehin ist die Redezeit der beiden Frauen knapp bemessen. Dem Politiker Winfried Kretschmann gewährt Lanz längere Ausführungen.

Die RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck zu Gast bei Markus Lanz. © Quelle: ZDF / Cornelia Lehmann

Darüber wurde diskutiert

Von Trump kommend nutzt Lanz die Chance und spielt den Ball an Kretschmann: „Wenn Sie diesen Sound hören, wie geht es Ihnen da?“ Der Ministerpräsident gibt sich zuversichtlich, dass in Europa Politik und Sprache mit einer solchen Schärfe nicht denkbar seien. Bei dieser Haltung bleibt er auch, nachdem Reden des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eingespielt wurden. Aiwanger hatte am Wochenende in Erding gefordert, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen.

Kretschmann benennt das zwar klar als „wirren Satz“, argumentiert aber umständlich. „Sollen die einen Schweigemarsch machen? Die schweigende Mehrheit kann maximal wählen gehen“, sagt der Grünen-Politiker. Was dann folgt ist ein typischer Kretschmann-Satz: „Die Form der Demokratie ist im Akt des Wählens schweigend.“ Philosophisch angehaucht, aber auch ein bisschen schwäbisch-schwurbelig. Den belesenen Oberstudienrat gibt er auch später in der Sendung: Robert Habecks Dilemma beim Heizungsgesetz beschreibt Kretschmann als „rudern zwischen Skylla und Charybdis“ - zwei Fabelfiguren aus Homers „Odysee“.

Pointierter wird Journalistin Quadbeck: Aiwanger nennt sie einen „Westentaschen-Trump“. Zu den Auftritten in Erding sagt sie: „Das war der ganz klare Versuch, populistisch aufzutreten und sich die Demokratie zur Beute zu machen.“ Man könne nur hoffen, dass der Rechtsstaat stark genug sei, Leuten die demokratische Regeln brechen würden, das Stoppschild hinzuhalten.

Kretschmann findet, dass es im Kampf gegen Populisten auch dazu gehöre, sich ehrlich zu machen: „Dass wir materiell mit Wohlstandseinbußen rechnen müssen ist schon klar. Wir müssen für die wichtigen Dinge des Lebens mehr Geld ausgeben als für die weniger wichtigen.“ Wichtig, das sind für ihn Militärausgaben, Ernegiekosten, Wohnkosten und Lebensmittelkosten. Weniger wichtig hingegen der Urlaub: „Die Deutschen sind wirklich ein reisewütiges Volk. Das muss man vielleicht auch einschränken, zum Beispiel beim Fliegen.“

Als der Talk beim EU-Asylkompromiss und dem Gebäudeenergiegesetz ankommt, versucht Lanz, Differenzen des Grünen-Politikers mit seiner Partei offenzulegen. Auch Journalistin Quadbeck weist darauf hin, dass vor allem die Flüchtlingsfrage die Partei zerreißen könne. Kretschmann positioniert sich eindeutig, „ich gehöre ja zur Hälfte, die diesen Kompromiss stützt“, sagt er. Die Einigung sei „von großer Bedeutung“, ein „sehr, sehr guter Anfang“. In direkte Opposition zur eigenen Partei geht Kretschmann aber nicht, sondern verweist auf Außenministerin Annalena Baerbock, die dem Kompromiss zugestimmt hat, obwohl sie nicht gerade für eine restriktive Flüchtlingspolitik bekannt sei.

Auch beim Heizungsgesetz gibt sich Kretschmann zahmer als noch zuvor. Wirtschaftsminister Habeck hatte er keinen guten Lauf attestiert. In der Sendung entschärft der Ministerpräsident seine Äußerung: „Dass er keinen guten Lauf hatte, heißt ja, dass er eigentlich gut ist.“ Den Minister überschüttet er mit Lob, er sei mutig, risikobereit und handlungsorientiert.

Der nachdenklichste Moment

Kretschmann spricht mit lauter und kräftiger Stimme - egal über welches Thema. Umso bemerkenswerter, dass er an einer Stelle sehr leise wird: Nach einigem Hin und Her in der Asyldebatte spricht Moderator Lanz das schweren Schiffsunglück vor der Küste Griechenlands am Mittwoch an. Mindestens 59 Flüchtlinge sollen dort gestorben sein. Kretschmann beharrt zwar auf seiner Linie „Humanität und Ordnung“, sagt das aber etwas verschämt - nur um dann zu einem längere Monolog anzusetzen und an Ende dessen wieder bei seiner üblichen Lautstärke anzukommen.

Fazit

Kretschmann saß mit dunkelgrünem Sakko, grün-weiß gestreifter Krawatte und einem Brillengestell mit grünen Akzenten in der Sendung. Der Politiker, der sich sonst gerne deutlich von seiner Partei absetzt, war am Mittwochabend nicht nur farblich, sondern auch inhaltlich nicht ganz so weit weg von den Grünen. Am offensichtlichsten wurden Differenzen beim Thema Asyl. Markus Lanz konnte das aber nur teilweise herausarbeiten, zu viel bewegte sich Kretschmann auf der Metaebene.

Durch den die Sendung vereinnahmenden Ministerpräsidenten und den anfänglichen USA-Exkurs blieb wenig Zeit für echte Diskussionen und wirklich neue Erkenntnisse. Der „seltene Gast“ belebte die Talkshow nicht wie erhofft. Möglicherweise wird es aber nicht erneut fünf Jahre dauern, bis Kretschmann wieder Lanz Rede und Antwort steht. In Bezug auf den Fortschritt im Windkraft-Ausbau in Baden-Württemberg sagte er: „Sie können mich ja in ein oder zwei Jahren nochmal einladen - wenn ich dann noch Ministerpräsident bin.“