„Winnetou“-Filme gehören schon lange zum Sendeprogramm im deutschen Fernsehen, damit ist jetzt aber Schluss. Die ARD zeigt die Filme von Karl May nicht mehr – schuld daran sei aber nicht die herrschende Rassismusdebatte.

Die ARD zeigt nicht mehr die „Winnetou"-Filme von Karl May (Symbolbild).

Bericht: ARD will keine „Winnetou“-Filme mehr ausstrahlen

Die ARD strahlt nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung keine „Winnetou“-Filme mehr aus. Die Rundfunkanstalten ließen die Lizenzen bereits 2020 auslaufen. Die Stellungnahme lässt jedoch offen, ob die Entscheidung mit der momentanen Debatte zusammenhängt. Karl Mays Erzählungen um Häuptling Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand werden von diversen Medien aufgrund von Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfen boykottiert. Andere meinen, „Winnetou“ gehöre zum Kulturgut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht alle Filmklassiker werden gestrichen

Die ARD sagt, die Lizenzen, um die „Winnetou“-Filme auszuspielen, seien seit 2020 ausgelaufen und es bestehe keine Absicht, diese in Zukunft zu erneuern. Der öffentlich-rechtliche Verbund besitze also keine Rechte mehr für die Ausstrahlung der Westernfilme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bayerische Rundfunk erklärte der „Bild“-Zeitung, er würde die Filmklassiker weiterhin ausstrahlen. „Im Einzelfall wird bei allen Filmen stets geprüft, ob der jeweilige Film in unser Programm passt“, sagte eine Sprecherin des BR. Das ZDF hingegen besitze weiterhin „Ausstrahlungsrechte für diverse Karl-May-Filme, die in den nächsten Jahren zur Sendung kommen“, so ein Sprecher.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch Ravensburger nimmt „Winnetou“-Artikel aus dem Sortiment

Die Diskussion darüber, ob die „Winnetou“-Filme und -Bücher rassistische Vorurteile bedienen und eine kolonialistische Erzählweise widerspiegeln, hat Ravensburger dazu gebracht, ihr Sortiment zu verkleinern. Puzzle, Stickeralben und das neu erschienene Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ werden nicht mehr verkauft.

„Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch ‚Der junge Häuptling Winnetou‘ verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen“, hieß es in einer bei Instagram veröffentlichten Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/chs