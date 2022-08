ARD will keine „Winnetou“-Filme mehr ausstrahlen – ZDF schon

„Winnetou“-Filme gehören schon lange zum Sendeprogramm im deutschen Fernsehen, damit ist jetzt aber Schluss. Die ARD zeigt die Filme von Karl May nicht mehr – schuld daran sei aber nicht die herrschende Rassismusdebatte. Das ZDF hält an den Filmen fest und plant eine Ausstrahlung am Tag der Deutschen Einheit.