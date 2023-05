„ZDF-Fernsehgarten“: Sendetermine und Gäste in der Übersicht

Mainz. Gute Laune am Sonntagvormittag – dieses Ziel hat sich der „ZDF-Fernsehgarten“ auch in der neuen Saison wieder gesetzt. Bis zu 6000 Besucher vor Ort und durchschnittlich zwei Millionen TV-Zuschauer pro Sendung machen den Fernsehgarten zu einer der beliebtesten Liveshows in Deutschland. 2014 gab es sogar einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde: als am längsten laufende Live-Open-Air-Show. Am 7. Mai ist der „ZDF-Fernsehgarten” in eine neue TV-Saison gestartet. Die wichtigsten Infos zur Show fassen wir hier zusammen.

ZDF-Fernsehgarten am 21.5.2023: Motto und Gäste

Am Sonntag, den 21. Mai 2023 lädt Andrea Kiewel wieder zum beliebten Open-Air-Event ein. Das Motto an diesem Sonntag: Retro-Fieber! Kiwi macht mit ihren prominenten Gästen und den Zuschauern eine Zeitreise zurück in die 80er und 90er, mit viel Musik, Mode, Tanz, Sport und Spiel.

Diese Gäste sind in der Show am 21. Mai unter anderem dabei:

Henry Maske

Pierre Littbarski

Maren Gilzer

Aleksandra Bechtel

Joachim Llambi

Oli.P

Guildo Horn

Snap!

Captain Jack

Real McCoy

John Parr

Katrina from Katrina and The Waves

Musical „Rock Of Ages“

ZDF-Fernsehgarten: Sendetermine 2023

Bis auf wenige Ausnahme läuft der Fernsehgarten immer sonntags um 12 Uhr im ZDF. Die zweite Folge am 14.05.2023 startet bereits etwas früher um 11.50 Uhr. Hier die Sendetermine der Shows vom 7. Mai bis 24. September 2023 im Überblick:

Sonntag, 07.05.2023: Eröffnungsshow

Sonntag, 14.05.2023: Darts-Party

Sonntag, 21.05.2023: 80er meets 90er

Sonntag, 28.05.2023: Flohmarkt

Sonntag, 04.06.2023: Discofox

Sonntag, 11.06.2023: Gartengames

Sonntag, 25.06.2023: Schlagerparty

Sonntag, 30.07.2023: Mallorca

Sonntag, 13.08.2023: Schlagerfestival

Sonntag, 03.09.2023: Rock im Garten

Sonntag, 10.09.2023: Tiergarten

Sonntag, 24.09.2023: Oktoberfest

Programmänderungen möglich.

ZDF-Fernsehgarten 2023 im Livestream schauen

Das ZDF bietet den „Fernsehgarten” auch per Livestream an. Alte Shows können Zuschauer in der ZDF-Mediathek abrufen.

ZDF-Fernsehgarten: Abwechslungsreiches Programm

In jeder Folge des „ZDF-Fernsehgartens“ gibt es Auftritte mehrerer Schlagerstars. Zudem werden Gäste eingeladen, die bestimmte Beiträge zum jeweiligen Motto der Show präsentieren. Das endgültige Programm der Show wird in der Regel erst vier Wochen im Voraus bekannt gegeben.

Neben Musik geht es im ZDF-Fernsehgarten immer auch um Show, Artistik und Sport. Zudem behandelt jede Folge ein bestimmtes Servicethema. Meist dreht es sich dabei um Gartenpflege, Heimwerken, Kochen oder Mode. Da der „Fernsehgarten” normalerweise im Freien stattfindet, bieten sich auch größere Artistik- und Varietéeinlagen an, für die in gewöhnlichen Fernsehstudios kein Platz wäre.

Wer moderiert den ZDF-Fernsehgarten?

Seit 2009 moderiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Kiewel moderierte bereits von 2000 bis 2007, dazwischen übernahm Ernst-Marcus Thomas die Moderation für ein Jahr. Grund dafür war, dass Kiewel im Zuge von Schleichwerbungsvorwürfen ihren Job als Moderatorin der Show zwischenzeitlich abgeben musste.

Auch Rudi Cerne und Dieter Thomas Heck moderierten den Fernsehgarten bereits, wenn auch nur für jeweils eine Folge. Beide vertraten Andrea Kiewel in ihrer Babypause.