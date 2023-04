ZDF-Korrespondent moderiert im „Homeoffice-Style“ vor dem Weißen Haus

Als am Dienstag der US-Präsident Joe Biden offiziell bekanntgibt, 2024 erneut zu kandidieren, herrscht geschäftiges Treiben in Washington rund um das Weiße Haus. Für verschiedenste Medien stellen sich Korrespondenten vor die bekannte Kulisse und kommentieren das politische Geschehen. So auch der ZDF-Korrespondent Benjamin Daniel.

Ein üblicher Vorgang bei so einer Nachrichtenlage, der für wenig Aufsehen gesorgt hätte, wenn auf der Website Reddit und später in anderen Sozialen Medien nicht ein Foto des Journalisten aufgetaucht wäre, das ihn in kurzer Sporthose und Sportschuhen und mit weißem Hemd und Sakko zeigt.

„Wo sind die Sandalen und die weißen Socken?“

„Das habe ich um 9 Uhr an diesem kalten Morgen gesehen, am Weißen Haus“, schrieb der Nutzer bei dem Erstbeitrag auf Reddit dazu. Mehr als 300 Kommentare sind darunter, die sich vorwiegend über das Outfit freuen. „Ich im Homeoffice“, heißt es da etwa, oder „Wo sind die Sandalen und die weißen Socken? Ein Deutscher hat im Ausland zu repräsentieren“. Im Fernsehen war das ungewöhnliche Outfit hingegen nicht zu sehen, sondern nur Daniels Oberkörper im Sakko.

Daniel: Schnell zum Sakko gegriffen und los

Und was sagt Korrespondent Daniel selbst dazu? Dem öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk erklärte er, dass wegen der Ankündigung Bidens viel los gewesen sei, er gar nicht groß drüber nachgedacht habe, sich ein Sakko gegriffen und losgefahren sei. Im Sommer, wenn es heiß sei, mache er das aber häufiger mal.

Und damit ist er übrigens nichts der einzige – die „Untenrum“-Frage wird immer wieder scherzhaft thematisiert. Im Sommer 2019 etwa posierten, ebenfalls für das ZDF, Ralph Szepanski und Mitri Sirin für einen Instagram-Beitrag in Shorts und Flip-Flops im Studio.

