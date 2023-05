Nicht nur für Motosport-Fans: Der Film „Le Mans 66“ mit Matt Damon und Christian Bale

Kostenfrei bis 14:23 Uhr lesen

Leichtathleten in Bestform

Beim Laufmeeting in Karlsruhe haben sich die Kronshagener Athleten in Bestform präsentiert, setzten neue persönliche Rekordmarken und schafften DLV-Normen. Beim Springer-Meeting in Garbsen überquerte unterdessen KTB-Hochspringerin Line Schomann die 1,76-Meter-Marke.