Theo Koll bald nicht mehr ZDF-Hauptstadtstudioleiter

Berlin. Die ZDF-Journalistin Diana Zimmermann wird neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Die 52-Jährige übernimmt zum 1. Dezember den Posten von Theo Koll, der in den Ruhestand geht, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte.

Koll ist einem Millionenpublikum bekannt. Er moderiert etwa das politische Magazin „Berlin direkt“ und führte schon viele ZDF-Sommerinterviews. Er leitet seit März 2019 das Hauptstadtstudio.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten teilte zur Nachfolge mit: „Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat.“ In Berlin werde sie neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen.

Zimmermann ist nach ZDF-Angaben bereits seit September 2022 als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio im Einsatz. Davor leitete sie mehrere Jahre das ZDF-Studio in London. Zuvor war sie zudem einige Jahre als Korrespondentin im ZDF-Studio in Peking tätig und leitete danach zeitweise die ZDF-Redaktion „Auslandsjournal“. Sie wurde in Frankfurt am Main geboren.

