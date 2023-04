Coming-of-Age-Serie „The Gymnasts“: Flickflack in den Tod

Einsam gelegene Hotels in den verschneiten Bergen, das weiß man spätestens seit Stanley Kubricks Horrorklassiker „Shining“ von 1980, sind in Filmen und Serien gern einmal der klaustrophobische Schauplatz blutiger Dramen. Vor allem, wenn der beschwerliche Weg dorthin aus der Vogelperspektive gefilmt wird und sich in der Region vor vielen Jahren schon einmal Grausliches ereignet hat – in der Serie „The Gymnasts“ über eine Gruppe junger Kunstturnerinnen ist es ein Lawinenunglück mit sieben Toten.

So gruselig wie in „Shining“ geht es in „Gymnasts“ zwar bei Weitem nicht zu, doch immerhin geschieht auch in der sechsteiligen deutsch-italienischen Serie, die ab Mittwoch (19. April) bei ZDF neo zu sehen ist, ein Mord. Dessen Aufklärung in Form von Befragungen der jungen Turnerin Martina und ihrer Mannschaftskameradinnen gibt die Rahmenhandlung für die in Rückblenden erzählten dramatischen Ereignisse einer knappen Woche ab, die sich in dem Hotel und der nahe gelegenen Turnhalle in den italienischen Abruzzen abgespielt haben.

Figuren gespielt von echten Kunstturnerinnen

Die 15-jährige Martina (Alessia de Falco) ist die gezeichnete Heldin der Serie, die auf dem italienischen Roman „Corpo Libero“ von Ilaria Berhardini basiert, die auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Nach einer langen Verletzungspause kehrt die begabte Sportlerin aus Neapel zu ihrer Mannschaft zurück, die sich auf den Weg zu einem internationalen Turnwettkampf in den Abruz­zen begibt, und findet nur schwer wieder Anschluss.

„Ein Körper, ein Herz“ ist das Teammotto der jungen Turnerinnen, denn „Turnen ist ein Mannschaftssport“, wie ihnen immer wieder eingebläut wird. Die fünf Italienerinnen, allesamt gespielt von echten Kunstturnerinnen, sind ehrgeizig und trainingsfleißig, denn sie wissen: Wenn sie es im knallharten Turnzirkus nicht in ganz jungen Jahren bis an die Spitze schaffen, werden sie gnadenlos aussortiert. „Wir sind 15. Noch vier Jahre, maximal fünf, dann sind wir am Ende“, sagt eine von ihnen über den immensen Leistungsdruck, dem die jungen Mädchen unterworfen sind.

Pubertät unter dem strengen Blick von Trainerinnen und Funktionären

Ihre Pubertät durchleben die Teen­age­rin­nen unter dem strengen Blick von Trainerinnen, Funktionären und nicht zuletzt der eigenen Mannschaftskameradinnen: Jedes zusätzliche Kilo Gewicht und jeder gewachsene Zentimeter wird in dieser Welt des totalen Leistungssports angeprangert, denn eine Kunstturnerin muss möglichst klein und möglichst leicht sein, um beim Flickflack, am Reck oder auf dem Schwebebalken optimal abzuliefern.

Der nie nachlassende Druck, unter dem die jungen Sportlerinnen stehen, ist in fast jeder Szene dieser sehenswerten Coming-of-Age-Serie fühlbar, ob im Speisesaal, den Schlafräumen oder beim Wettkampf auf der Bodenturnmatte und an den Geräten in der Halle – Regisseurin Cosima Spender und ihrem Co-Regisseur und Ehemann Valerio Bonelli sind faszinierende Bilder der hochdynamischen und bei aller scheinbaren Leichtigkeit und Grazie beinharten Sportart geglückt, in denen die atemberaubenden Übungen der akrobatischen Turnerinnen aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden.

Leistungsdruck nimmt immer mehr zu

Angeführt von ihrer ehrgeizigen Trainerin Rachele (Antonia Truppo), dem auf den ersten Blick verständnisvollen Mannschaftsarzt Alex (Fillipo Ni­gro) und der dominanten Carla (Giada Savi), die als beste Turnerin der Gruppe unter den Mädchen den Ton angibt, stürzt sich das italienische Team aus Neapel voller Elan in den Wettkampf gegen die Mannschaften aus vier anderen Nationen, wobei es vor allem die Rumäninnen um deren Star Angelica (Catinca Petrescu) zu besiegen gilt.

Die sensible Martina landet zunächst auf der Ersatzbank und freundet sich mit dem schüchternen Pietro (Emanuele Maria Di Stefano) an, der seinen Eltern im Hotel hilft. Der Leistungsdruck auf das ganze Team nimmt in der spannenden sechsteiligen Serie immer mehr zu, bis er zu groß wird und ein Mord geschieht.

„The Gymnasts“ läuft am Mittwoch, 19. April, ab 21.45 Uhr bei ZDF neo.