RTL+-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“: ein Wuppertaler Thriller

Wuppertal, tolle Idee! Deutsche Thriller spielen sonst ja meist in München, Hamburg, Köln, Berlin. Der Gedanke, die RTL-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“ dort anzusiedeln, wo das größte Ereignis eine Schwebebahn ist, aus der 1950 die Elefantenkuh Tuppi ins Wasser fiel, ist deshalb eigentlich ein origineller. Zu dumm, dass es für lange Zeit der einzige bleibt.

Dabei bietet das Drehbuch von Kristin Derfler, deren ARD-Film „Brüder“ einst unangenehm tiefgründig ins salafistische Milieu vorgedrungen ist, allerlei für fesselnde Unterhaltung. Als Dennis Opitz (Anton Dreger) vorzeitig aus der Haft entlassen wird, reißt er bei Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) alte Wunden auf. Sieben Jahre zuvor hatte Opitz ihre Tochter Merle brutal ermordet, wurde allerdings nur wegen Totschlags verurteilt und macht nun – das wird frühzeitig klar – offenbar Jagd auf deren kleine Schwester Josi, die mit 17 exakt so alt ist wie Merle damals.

Mutter erkennt im Mörder von gestern jenen von morgen

Während ihn alle anderen für geläutert halten, erkennt nur die Mutter im Mörder von gestern jenen von morgen und stellt hitzige Nachforschungen an. Denn Dennis, so zeigt RTL+ in Rückblicken, war ein kontaktscheuer Nerd mit Übergewicht, den Merle erst nett behandelte, um ihn danach eiskalt abzuservieren. Guter Stoff also für ein Racheepos voll dubioser Figuren. Inkompetente Bullen oder russische Nazis, die Augenärztin Aschhausen (Ann-Kathrin Kramer) und der Polizeipsychologe Tesche (Dirk Martens) – sie alle hängen mit drin im Verwirrspiel um Schuld und Sühne mitsamt Realitätsverschiebungen in der Schwebebahn.

Und nicht nur dort. Regisseur Anno Saul, dank seiner Reihe „Nord Nord Mord“ krimierfahren, verliert nämlich schon frühzeitig seine Lust auf Wahrscheinlichkeiten und ersetzt sie durch Freude an einer Form von Symbolismus, die beim Zusehen körperliche Schmerzen verursacht. Ständig kreisen zur dauerdüsteren Filmmusik von Annette Focks Drohnen über rheinische Industrieruinen und belgische Wälder, die Martin K. Ludwigs Kamera ästhetisch zwischen „Dark“ und „Der Pass“ mit Bedeutung überfrachtet.

Film strotzt nur so vor Stereotypen

Der Film strotzt nur so vor Stereotypen. Gewöhnliche Polizisten leben in Designervillen voller Kunst und Kultiviertheit, während Armut immer staubig beige möbliert ist und Reichtum anthrazitfarben schlicht. Vom herbstlichen Grillwetter zum schneeverwehten Hochwinter brauchen Sauls Figuren manchmal nur zwei Minuten Autofahrt.

Noch weniger Mühe als mit der Ausstattung gibt sich Saul allerdings mit seinem Personal. Die herbe Josi (Lea von Acken) teilt mit der süßlichen Merle (Josephine Thiesen) trotz identischer Eltern offenbar kein einziges Gen, während sich der adipöse, schwer sprachgestörte Dennis in nur sieben Jahren zum eloquenten Unterwäschemodel mausert, das mit Sätzen wie „Bis du mich abknallst wie ein tollwütiges Frettchen, das dein Basilikum frisst, haben wir noch einiges zu tun“ um sich wirft und überhaupt ein Spitzentyp ist – auch wenn er von Beginn an als diabolisch gezeichnet wird.

Wuppertaler Allerlei aus Klischees und Plattitüden

Der einzige Lichtblick bleibt in diesem Wuppertaler Allerlei aus Klischees und Plattitüden Anne Ratte-Polle. Ihre Figur, deren Alterssprung als einziger plausibel kostümiert wurde, erinnert ein wenig an Sofia Helins trotzig-depressive Kommissarin Saga Norén aus „Die Brücke“ und steigt damit trittsicher in ziemlich große Fußstapfen. Gegen das Eindicken dieser sämigen Fernsehbratensoße mit Pathos, Moral und Melodrama jedoch kann auch sie bis zum albernen Komplettgeständnis im Finale nichts ausrichten.

„Zwei Seiten des Abgrunds“ ist bereits bei RTL+ streambar und läuft ab de 17. Mai im linearen TV bei Vox.