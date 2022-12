Kinder im Auto nicht mit Winterjacke anschnallen

Tennis: Darum steigt der Suchsdorfer SV doch in die Zweite Bundesliga auf

Der Suchsdorfer SV steigt nun doch in die Zweite Tennis-Bundesliga auf. Die Kieler nehmen den Platz des TuS Sennelager ein, der kurzfristig auf eine Meldung verzichtete. In den Aufstiegsspielen waren die SSV-Herren noch am TC 1899 Blau-Weiß Berlin gescheitert.