Ein Jahr auf „Workpacking“-Tour: „Wenn ich zurückkehre, werde ich ein anderer Mensch sein“

Herr Fehlau, wo halten Sie sich gerade auf?

Ich sitze auf dem Rad und fahre von Erfurt nach Arnstatt. Der Radweg verläuft entlang einer Bahnstrecke. Heute werde ich etwa 120 Kilometer unterwegs sein.

Sie haben jetzt Halbzeit: Wo sind Sie in den vergangenen sechs Monaten gewesen und wie viele Kilometer sind Sie bereits geradelt?

Ich bin in Göttingen aufgebrochen und bereits in der Nordschweiz, am Bodensee und in Österreich gewesen. Stuttgart, der Schwarzwald, Frankfurt, Hannover, Bielefeld, Amsterdam, Köln, das Wendland, Berlin und die Nordsee lagen ebenfalls auf meiner Route. Mittlerweile habe ich auf dem Rad gut 6800 Kilometer zurückgelegt und auch die Eurobike liegt hinter mir. Jetzt wird es ein paar Tage ruhiger und im Juli bin ich in den Vogesen und verfolge die Tour de France.

Was haben Sie auf dem Fahrrad dabei?

Ich reise mit sechs wasserdichten Rack-Packs, zwei seitlichen Satteltaschen und einer Rahmentasche. Darin ist alles, was ich für ein Jahr auf Reisen benötige – von Kleidung über Laptop bis zum Zelt. Die Ausrüstung wiegt insgesamt 45 Kilogramm. Anfangs hatte ich die Taschen quasi nach Zimmern gepackt: So befand sich in einer alles, was ich zum Schlafen brauche, in der anderen waren die Kochutensilien und in einer dritten meine Büroausstattung. Das hat sich allerdings als unpraktisch erwiesen. Inzwischen sind die Taschen nach dem Prinzip der Verwendungshäufigkeit gepackt, deshalb liegt die Zahnbürste neben dem Laptop.

Ein Jahr auf Cargo-Bike-Tour: „Wenn ich zurückkehre, werde ich ein anderer Mensch sein“ Gunnar Fehlau, Geschäftsführer Pressedienst Fahrrad (PD-F), hat sein Büro für ein Jahr gegen ein Cargobike und Zelt getauscht. Seither arbeitet er mobil. © Quelle: RND

Bewegende Begegnungen

Wie sieht Ihr Tagesablauf typischerweise aus?

Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag 50 Kilometer Rad zu fahren und sechs Stunden zu arbeiten. Ich bin ultra agil und öffne das Büro oft an verschiedenen Orten, sei es in einem Café oder auf einer Bank mitten in der Natur. Ich schreibe Texte, koordiniere und organisiere Termine, spreche mit dem Team sowie Kundinnen und Journalisten. Ich bin sehr fokussiert: Wenn ich den Rechner anschalte und die Kopfhörer einstöpsele, könnte die Welt neben mir zusammenbrechen und ich würde es nicht merken.

Abends suche ich mir einen Schlafplatz, meist im Freien – je wärmer es wurde, desto häufiger war das der Fall. Zelten gibt mir die größte Freiheit. Manchmal übernachte ich auch bei Freunden im Haus und Garten oder an tollen Spots, die sich über freundliche Menschen öffnen, wie etwa ein Straßenbahndepot.

Wie reagieren die Menschen auf Sie?

Viele finden es skurril, wenn ich ihnen erzähle, dass ich ein Jahr lang mit dem Rad unterwegs bin. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen meist super nett sind. Sie öffnen Tür und Tor für mich, sind hilfsbereit, gastfreundlich und großzügig. Es haben sich schon viele nette Gespräche ergeben. Manche Begegnungen sind sehr bewegend: So habe ich lange mit einer Schuhmacherin gesprochen, die auf der Walz ist und einem festen Regelwerk folgt. Verglichen damit genieße ich große Freiheiten.

Gunnar Fehlau auf „Workpacking“-Tour. © Quelle: Kay Tkatzik

Haben Sie extreme Situationen erlebt – positive wie negative?

Einer meiner schönsten Momente war, als ich Mitte Februar bei schmuddeligem Winterwetter im Schwarzwald unterwegs war und mittags plötzlich die Sonne herauskam und mich wärmte. Ich habe gleich angehalten, mir einen Kaffee gemacht und konnte erstmals auf der Tour direkt am Rad arbeiten, wie ich mir das fürs Workpacking vorgestellt hatte. Wirklich schwierige Situationen habe ich noch nicht erlebt. Nur einmal bin ich gestürzt – bei einer Abfahrt. Das war ein Schockmoment, aber mir ist zum Glück nichts passiert. Grundsätzlich mache ich sehr ambivalente Erfahrungen: Manchmal vergeht die Zeit wie im Fluge, dann wieder gibt’s total nervige Phasen.

Von wegen Romantik und Annehmlichkeiten

Was hat Sie auf die Idee der „Workpacking“-Tour, wie Sie ihre Reise nennen, gebracht?

Die besten Ideen kommen ja bekanntlich unter der Dusche – so war es auch bei mir. Die Corona-Zeit hatte Spuren bei mir hinterlassen. Währenddessen hatte ich immer mal wieder eskapistische Gedanken. Ich hatte so viel gearbeitet wie nie zuvor und nur wenige menschliche Begegnungen. Ich hatte etwas nachzuholen. Hinzu kam, dass unsere Kinder ausgezogen waren und ich nicht unter dem Empty-Nest-Syndrom leiden wollte. Für mich sollte vielmehr ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Ich hatte mir vorgenommen, zwölf Monate lang digital, nomadisch und velophil zu leben. Die Fusion aus Work and travel sowie Bikepacking habe ich Workpacking getauft.

Das passende Rad zur Tour Gunnar Felhau entschied sich für ein Cargobike des deutschen Herstellers Cargo Bike Monkeys. Einige Teile wurden speziell für ihn angebaut. So sind Griffe und Sattel von Ergon und der Lenker von Salsa. Erst kurz vor Start seiner Tour Anfang dieses Jahres war das Fahrrad reisefertig. Es besitzt einen sehr leisen Motor von Brose (H Mag) sowie eine 3x3-Getriebenabe, mit der auch anspruchsvolle Steigungen bewältigt werden können. Beide sind per Gates-Zahnriemen verbunden. Meist fährt Gunnar Fehlau im Eco-Modus, dann neutralisiert der Motor quasi das Gewicht. Er hat vier Akkus mit einer Leistung von jeweils 630 Wattstunden an Bord, damit kommt er bis zu 200 Kilometer weit. Diese Akkus kann er dank Spezialkonstruktion auch zum Laden von Laptop, Kamera und Smartphone nutzen.

Wollen Sie mit der Tour auch ein Zeichen setzen?

Ich verfolge keine Mission, jeder kann für sich selbst Schlüsse aus meiner Tour ziehen. Ich möchte aber auch zeigen, dass man eine Menge verrückter Dinge machen kann, ohne dem Planeten über Gebühr zu schaden. Ich denke, mein CO₂-Fußabdruck ist relativ gut auf meiner Reise. Mit dieser Tour erschließe ich zudem die letzte Bastion des Autos. Das ist Van-Life, nur ohne Van. Mit dem Büro auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, das gab’s so noch nicht oft. Ich möchte den Beweis antreten, dass das geht – selbst im Winter.

Das hat allerdings mit Romantik und Annehmlichkeit wenig zu tun. In der kältesten Nacht waren es minus 9 Grad Celsius! Die ersten Wochen bin ich ständig bei Regen und Schneefall gefahren. Flexibles Leben ist zudem ein Abenteuer und sich mit anderen, etwa mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Familie zu koordinieren, eine Herausforderung. Aber wenn die Dinge sich fügen, dann ist es ein schönes Gefühl. Ich bin ein Jahr lang nicht zu Hause und ich denke, wenn ich zurückkehre, werde ich ein anderer Mensch sein.