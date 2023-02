﻿Studies können Semesterticket hochstufen – oder darauf verzichten

Konzert in der Wunderino-Arena

Bela Bartoks „Konzert für Orchester“, Einojuhani Rautavaaras Flötenkonzert und Maurice Ravels „Bolero“ stehen am Sonntag auf dem Programm des 5. Philharmonischen Konzertes in der Wunderino-Arena Kiel. Und am Abend wird der „Bolero“ auch getanzt.