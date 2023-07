Erste Runden im Prototyp: Der neue VW-Passat verspricht Komfort

Als Limousine wird es den Passat nicht mehr geben – künftig rollt nur noch der Kombi vom Band. Und das auch nicht mehr im niedersächsischen Emden, sondern im slowakischen Bratislava. Dort teilt er sich die reformierte MQB-evo-Plattform mit seinem Bruder, dem Skoda Superb. Der wiederum wird auch weiterhin als Limousine und Kombi erhältlich sein. Seine Publikumspremiere wird der neue Passat auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in München (05.09. bis 10.09.2023) feiern.

Trotz Tarnung fällt eines sofort auf: Der Kombi ist spürbar gewachsen – um 14,4 Zentimeter, um genau zu sein. Auf stolze 4,92 Meter kommt der neue Passat, was den Fußraum um fünf Zentimeter geräumiger macht. Auch der Radstand wuchs um fünf Zentimeter auf 2,84 Meter. Mit 1,48 Meter wurde der Wagen um 7 Millimeter höher. Merklich zugelegt hat auch das Platzangebot im Kofferraum – um 40 Liter auf jetzt 690 Liter. Legt man die Rückbank um, kratzt der neue Passat mit 1920 Litern (plus 140) schon fast an der 2000-Liter-Marke. Der erste Eindruck in einem Wort: geräumig.

Große Elektro-Konkurrenz

Über neue Sicken oder andere Designdetails, die alle äußeren Neuigkeiten beschreiben, lässt sich ob der raffinierten Folierung, die das Auge gleichermaßen beschäftigt wie irritiert, noch nichts Genaues sagen. Der Gesamteindruck lässt aber auf eine wesentlich dynamischere Gestaltung mit flacherer Dachlinie ohne ausgeprägte Erker an der Ladekante schließen.

Die neue Businessklasse von VW rollt auf jeden Fall in harmonischerem Gewand daher als ihr Vorgänger. Das gilt auch für den wirklich aufgeräumten Innenraum mit der neuen Cockpit- und Infotainment-Generation. Mehr als 30 Millionen Passat wurden seit 1973 verkauft, das bringt den Mittelklassewagen auf Platz zwei der VW-Hitparade, hinter dem Golf und vor dem Käfer. Da liegt bei einer Neuauflage der Optimierungsdruck in der Natur der Sache. Auch die zunehmende Elektro-Konkurrenz innerhalb und außerhalb des eigenen Hauses mag dazu geführt haben, dass die Wolfsburger in Sachen Komfort und Ausstattung für den B9 noch mal ordentlich draufgesattelt haben.

Üppig ausgestattetes Cockpit: Blick in den Innenraum des neuen Passat. © Quelle: Volkswagen

Viel Platz für die digitale Zentrale

Dabei helfen sicher Synergie- und Kostensenkungs-Effekte, die mit dem MQB evo, der Optimierung des sogenannten Modularen Querbaukastens (MQB), also der Plattform, auf der unterschiedlichste Fahrzeuge vom Polo bis zum US-groß-SUV Atlas mit Quermotor gebaut werden können, erzielt werden können. Denn an Bord des neuen Passat (und auch des neuen Tiguan) kommen viele neue Systeme zum Einsatz, deren Entwicklungskosten sich auf alle MQB-Baureihen verteilen. So werden Innovationen wie das neue Infotainment-Center des Passat erschwinglicher. Hier gibt es sogar Schnittstellen mit dem MEB, dem Modularen E-Antriebsbaukasten, der Basis der neuen Elektromodelle.

So ist die neu entwickelte Infotainmentmatrix auch im neuen E-Flaggschiff ID.7 verbaut. Dessen Standardgrüße beträgt 12,9 Zoll, als Extra, das auch der Testwagen enthielt, lassen sich üppige 15 Zoll bestellen. Viel Platz also auch für die digitale Zentrale. Praktisch ist dabei deren untere Leiste, die einen Schnellzugriff auf Klima- und Sitzeinstellungen bietet, sowie einen zentralen Home-Button, mit dem sich jederzeit ins Grundmenü zurückkehren lässt.

Der Name Passat Ursprünglich entstand der Passat als EA (Entwicklungsauftrag) 400. Verkauft werden sollte er unter dem Namen „Typ 511″. Doch schließlich entschied man sich für Namen statt Nummer, wie die etwas blumige Pressemitteilung aus dem Jahr 1973 verrät: „Beim Wettstreit der Vorschläge standen die Juristen mit im Ring. Schon bei Zifferkombinationen ist die Wahl nicht frei, bei Namen noch weniger, und guter Klang war nicht genug: es sollte ein Wort sein, zu dem man etwas sagen kann, ein Name mit Sinn. Passat, der sichere Segelwind auf dem Kurs um die Welt, hat gewonnen.“

Sitzt man erstmal hinter dem Lenkrad und ist losgefahren, so fällt auf, dass DCC Pro, die neue Generation des adaptiven Fahrwerks DCC, und der neue Fahrdynamikmanager für eine ausgeglichene Mischung aus Dynamik und Komfort sorgen. Auf der Testfahrt ging es nicht um große Distanzen. Dass der Passat aber weiterhin als Langstreckenkönig gelten wird, das ließ sich schon nach den ersten Fahreindrücken sagen. Dazu tragen nicht nur die ungezählten elektronischen Helfer bei, die auch schlechte Straßenverhältnisse scheinbar mühelos ausbügeln oder die Lenkung angenehm straff ansprechen lassen. Auch das Komfortangebot rund um Fahrende und Beifahrende wurde gewaltig ausgebaut. Ob schalldämpfende Scheiben oder zehn unterschiedliche Massageoptionen im Sitz – der Innenraum lädt zum längeren Verweilen ein.

Schnelleres Laden mit der Hybrid-Version

Bei den Antrieben gibt es in der neunten Passatgeneration noch mal die ganze Palette: Vom Turbodiesel (TDI), über Turbobenziner (TSI) zu Mild-Hybrid-Turbobenzinern (eTSI) und Plug-in-Hybridsystemen (eHybrid). Die neuen Plug-in-Hybridantriebe entwickeln eine Systemleistung von 150 kW (204 PS) und 200 kW (272 PS). Das sorgt nach ersten Prognosen für eine deutlich verbesserte rein elektrische Reichweite zwischen 90 bis 120 Kilometern. Außerdem soll in allen eHybrid-Versionen das AC-Laden flotter vonstattengehen und serienmäßig erstmals auch DC-Schnellladen möglich sein.

Ein erstes Fazit nach den ersten Runden im Prototyp: Komfort ist Trumpf im neuen Passat, egal, wie mies die Straßen sein mögen. Fahrwerksabstimmung und unterschiedlichste Luxuselemente bei der Innenausstattung könnten das liebste Reiseauto der Deutschen auch auf dem Weg in seine nächsten 50 Jahre weiterhin zum Favoriten für lange Aufenthalte hinter dem Steuer machen.

