Fliegende Autos: Bald schon Realität?

Die Entwicklung fliegender Autos schreitet weltweit voran. Irgendwann könnten sie zum ganz alltäglichen Verkehrsmittel werden. Bis zur Zulassung gilt es aber einige Hürden zu überwinden. Und im Alltag könnten die Flugautos bisher ohnehin nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Bianca Schuchardt ist Expertin für „Urban Air Mobility“ beim Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Flugautos bräuchten neben einer Zulassung als Fluggerät, die strengen Regularien unterliegt, auch eine gesonderte Zulassung für die Straße“, sagt sie. Und dafür müssten ganz andere Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel seien dabei Knautschzonen für mehr Sicherheit bei Unfällen vorgeschrieben, die bei Fluggeräten eher hinderlich sind. Flugautopiloten und -pilotinnen müssen zudem neben dem Führerschein immer auch einen Flugschein besitzen. Und selbst dann und mit der richtigen Zulassung könnten Flugautos nicht einfach irgendwo abheben: „In Deutschland gilt die Flugplatzpflicht“, erklärt Schuchardt.

Ohnehin benötigen die meisten Flugautos bisher noch eine Start- und Landebahn und könnten sich nicht einfach aus dem fließenden Verkehr in die Lüfte erheben, wie es in Science Fiction Filmen gezeigt wird. Möglich ist, das sich das eines Tages ändert: Die Hersteller der ersten Flugautos sind offenbar optimistisch. Viele bieten jetzt schon Vorbestellungen für ihre Flugvehikel, auch wenn diese sich noch in der Entwicklung befinden. Ein Überblick über die verschiedenen Modelle:





Flugfähiges Auto von PAL-V Liberty. © Quelle: PAL-V Liberty.

PAL-V-Liberty: Gyrokopter mit drei Rädern

Das Flugauto „PAL-V-Liberty“ ist eine Entwicklung der niederländischen Firma „PAL-V“. Es handelt sich um einen Zweisitzer mit drei Rädern, der sich innerhalb von weniger als fünf Minuten in einen „Gyrocopter“ verwandeln lässt. Laut Hersteller soll dieser einfacher zu fliegen sein, als die meisten anderen Fluggeräte. Zum Fliegen wird ein großer Propeller ausgefahren, der sich später wieder auf dem Dach des Gefährts zusammenfalten lässt. Um abzuheben benötigt das „PAL-V-Liberty“ die Startbahn eines Flughafens, empfohlen wird eine Bahnlänge von 280 Metern. Das Landen soll hingegen auch auf einer kleinen Fläche vertikal möglich sein. Die Vorteile laut Hersteller: „Nie wieder Parkplatzprobleme am Flughafen“ und nach der Landung benötige man „weder Taxi, noch Zug, Bus oder Mietwagen“.

Als Höchstgeschwindigkeit auf der Straße soll ein „PAL-V-Liberty“ 160 Stundenkilometer erreichen, in der Luft 180 Stundenkilometer. Für den Straßenverkehr ist das Flugauto bereits zugelassen, zur Flugzulassung machte der Hersteller keine Angaben. Vorbestellungen werden entgegengenommen. Vom ersten Modell des Flugautos, der „PAL-V Liberty Pioneer Edition“, sollen nur 90 Stück angefertigt werden, es kostet rund eine halbe Million Euro. Die etwas günstigere Variante „PAL-V Liberty Sport Edition“ kostet rund 300.000 Euro. Sollte man ein „PAL-V-Liberty“ erwerben, dieses aber im eigenen Land nicht zugelassen werden, gebe es das Geld zurück, so der Hersteller.

Screenshot aus einem Herstellervideo: Das AirCar von Klein wurde zum Fliegen zugelassen. © Quelle: Klein Vision

AirCar: Fliegt mit ausklappbaren Flügeln

Im vergangenen Jahr sorgte das „AirCar“ der slowakischen Entwicklerfirma „Klein Vision“ für Schlagzeilen. Wie der Hersteller mitteilte, soll es von der slowakischen Transportbehörde für den Luftraum zugelassen worden sein. Das „AirCar“ soll etwa 180 Stundenkilometer schnell und bis zu 1000 Kilometer weit fliegen können und am Boden eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern erreichen. Der Motor stammt von BMW und das Flugauto nutzt normalen Kraftstoff von der Tankstelle.

Das „AirCar“ kann nur auf Flughäfen abheben und landen, weil es eine Start- und Landebahn benötigt. Wieder am Boden „verwandelt“ sich das Flugauto: Innerhalb weniger Minuten kann es seine Flügel zusammenklappen und in der Karosserie verstauen. Die große, zum Fliegen benötigte Heckkonstruktion (s. Foto) soll sich ebenfalls teilweise einfahren lassen. Eine Zulassung für den Straßenverkehr hat das „AirCar“ aber offenbar noch nicht. Die Firma kündigte zuletzt an, sie wolle an weiteren, schnelleren und leichteren Prototypen arbeiten, bei denen es sich um Zwei -oder Viersitzer handeln könnte.

Fliegendes Auto von Alef Aeronautics. © Quelle: alef.aero

Alef Aeronautics: Kann auch ohne Startbahn abheben

Ein fliegendes Auto von „Alef Aeronautics“ ist laut Hersteller vor wenigen Tagen in den USA für Testflüge im amerikanischen Luftraum zugelassen worden. Das Modell wird zu 100 Prozent elektrisch betrieben. Es soll auf der Straße wie ein Auto fahren können und auch hauptsächlich zum Fahren genutzt werden – aber eben bei Bedarf auch fliegen können. Es kann mithilfe von Propellern unter dem Rumpf senkrecht in die Höhe abheben. Hat es einmal abgehoben, ändert sich die Flugtechnik: Dazu dreht sich das Flugauto um 90 Grad, so dass die Oberfläche nach vorne zeigt, die Fahrerkapsel bleibt dabei stets aufrecht. Es ähnelt dann einer Pilotenkapsel mit zwei Flügeln an der Seite (s. Foto oben).

„Alef Aeronautics“ Gründer Jim Dukhovny beschreibt sein Modell als das „welterste echte fliegende Auto“, weil es auf einer normalen Straße fahren könne und keinen speziellen Start- oder Landeplatz benötige. Allerdings wäre es derzeit noch gar nicht erlaubt, an einem beliebigen Platz mit einem Fluggerät abzuheben – hier ist „Alef Aeronautics“ also der Realität voraus. Obwohl die Technik sich noch in der Testphase befindet, nimmt auch „Alef Aeronautics“ bereits Bestellungen an: 300.000 US Dollar (rund 275.000 Euro) soll das Flugauto kosten.

Simulation: Das Switchblade Flying Car von Samson Sky. © Quelle: Copyright 2023, Samson Sky

Das Model „Switchblade“ der US-Firma „Samson Sky“ fährt mit drei Rädern und kann zum Fliegen zwei Flügel ausklappen. Die Transformation vom Auto zum Fluggerät soll nur 45 Sekunden dauern. Im Fahrmodus soll eine Höchstgeschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometer erreicht werden können, in der Luft eine maximale Geschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern. Für das „Switchblade“ muss eine Zulassung als experimentelles Fluggerät beantragt werden und zusätzlich für den Straßenverkehr eine Zulassung als Motorrad oder „Bausatz“-Auto, je nach Land. Auch das Switchblade ist darauf angewiesen, die Start- und Landebahnen eines Flughafens zu nutzen. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, Bestellungen werden aber bereits entgegengenommen: Das Standardmodell soll etwa 170.000 US-Dollar (etwa 156.000 Euro) kosten die Luxusversion 770.000 US-Dollar (etwa 708.000 Euro).

Neue Regularien erforderlich

„Ehe Flugautos ohne Einschränkungen wirklich im Stadtverkehr genutzt werden könnten, müssten erst neue Regularien geschaffen werden“, sagt Bianca Schuchardt vom DLR. So sucht unter anderem ihr Institut bereits nach technischen Lösungen dafür, ein hohes Aufkommen an niedrig fliegenden Flugobjekten in Städten zu koordinieren. Das DLR glaubt, dass sich zunächst Lufttaxis durchsetzen werden, also kleine elektrisch betriebene Fluggeräte zum Personentransport, die aber anders als Flugautos nicht fahren werden und daher niedrigere technische Anforderungen erfüllen müssen. „Unsere Prognose beim DLR lautet, dass Lufttaxis bis 2030 weit verbreitet sein werden und es bis 2050 ein voll etabliertes Netzwerk auch mit selbstständig fliegenden Lufttaxis geben wird“, so Schuchardt. Da für die Lufttaxis Start- und Landeplätze geschaffen werden sollen, könnten diese dann theoretisch auch von fliegenden Autos genutzt werden: Falls die es bis dahin wirklich zur Marktreife schaffen.