Auto warm laufen lassen: Das kann bis zu 5000 Euro Strafe kosten

Für die Stadtwerke Neumünster (SWN) ist der Weg frei für einen Millionendeal: Die Ratsversammlung hat in nichtöffentlicher Sitzung dem Verkauf einer Beteiligung an den Strom- und Gasnetzen an den Hansewerk-Konzern zugestimmt. Es geht um mehr als 40 Millionen Euro. Der Protest von Klimaschützern drang zu den Ratsmitgliedern offenbar nicht durch.