Führerschein beantragen: Was muss ich wissen?

gültiger Sehtest , der eine Sehfähigkeit von mindestens 70 Prozent nachweist. Dieser kann bei einem Optiker oder Augenarzt gemacht werden. Eine Sehhilfe kann zum Erreichen der Prozentzahl eingesetzt werden. Allerdings nur für die Führerscheinklassen AM, A1, A2, A, B, BE, L und T. Für die Klassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sowie D1E ist ein Gutachten eines Augenarztes erforderlich.

Ein spezieller Funktions- und Leistungstest wird für Antragsteller der Klassen D und D1 sowie C1E und CE notwendig. Dieser überprüft individuelle Belastbarkeit, Reaktionsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, Orientierungssinn sowie die individuelle Aufmerksamkeit. Mit Vollendung des 50. Lebensjahres ist dieser Test in einem Intervall von fünf Jahren zu machen. Bescheinigung zu Erste-Hilfe-Leistungen am Unfallort sind nachzuweisen. Bewerber der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, L sowie T sind zu einem neunstündigen Kurs verpflichtet, der über Grundzüge der Erstversorgung aufklärt. Zum Erreichen der Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE, C1E, D, DE, D1 sowie D1E sind umfangreichere Kenntnisse notwendig.