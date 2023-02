﻿So können Studierende in SH aus dem Semesterticket ein Deutschlandticket machen

Konzert von Jochen Distelmeyer in der Kieler Pumpe verzückte die Fans

„Wie ein Heimspiel“ empfand Jochen Distelmeyer sein Konzert in der Kieler Pumpe. Schließlich hatte der in Berlin lebende Singer-Songwriter in der Fördestadt mit dem Kieler Fotografen Sven Sindt im vergangenen Jahr einige Musikvideos für Songs seines aktuellen Album „Gefühlte Wahrheiten“ gedreht.