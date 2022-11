Gericht bestätigt: Bürger dürfen falsch geparkte Fahrzeuge für Anzeigen fotografieren

Ausgerechnet vor dem am engsten getakteten Monat im Handball-Jahr 2022 ist der THW Kiel nicht ganz er selbst. Das 36:36 (17:16) gegen Aalborg in der Champions League war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber reicht das für den Super-November? Was den Zebras Hoffnung macht – und was weiterhin Sorgen.