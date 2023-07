Achtung Gefahr! Diese Gegenstände sollte Sie bei Hitze nicht im Auto liegenlassen

Ein Auto, das in der Hitze abgestellt wird, heizt sich bei einer Außentemperatur von 28 Grad Celsius innerhalb von zwanzig Minuten auf 45 Grad auf - nach einer Stunde sogar auf deutlich mehr als 50 Grad. Für Menschen und Tiere kann das tödlich enden. Aber auch von vielen Gegenständen geht bei solchen Temperaturen eine Gefahr aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flüssigkeiten dehnen sich aus

Flüssigkeiten dehnen sich bei Hitze aus. Das kann dann laut dem ACE Auto Club Europa etwa dazu führen, dass das Olivenöl aus dem Urlaub ausläuft. Das ist zwar nervig, aber im Gegensatz zu anderen auslaufenden Flüssigkeiten nicht gefährlich. „Deodosen, flüssiges Desinfektionsmittel, Frostschutzmittel vom letzten Winter, Reinigungsprodukte für die nächste Autowäsche und sogar kohlensäurehaltige Getränke können bei steigendem Druck auslaufen“, warnt der ACE. Gerade bei Chemikalien wie Frostschutzmitteln kann es dann im Auto zur Verbreitung von giftigen Gasen kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Explosionen bereits ab 50 Grad

Richtig gefährlich ist laut ACE aber meist nicht das Auslaufen der Flüssigkeiten. Denn Plastikflaschen, Dosen oder Glasflaschen können bereits bei Temperaturen ab 50 Grad auch explodieren und so zum Geschoss werden. Auch deswegen sollten unbedingt die Sicherheitshinweise auf derartigen Produkten gelesen werden - oft steht gerade auf Deodosen, dass diese „kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung“ aufbewahrt werden sollen.

Ein etwas besserer Aufbewahrungsort ist das Handschuhfach - dort sind Gegenstände zumindest vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Ebenfalls ins Handschuhfach sollte man Gegenstände aus Kunststoff legen. „Diese schmelzen oft im aufgeheizten Innenraum“, erklärt Jürgen Grieving vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Davon betroffen seien vor allem Gegenstände, die nicht als Auto-Gadgets entwickelt wurden.

Elektronik im Auto

Manche Menschen fahren in ihrem Auto kleine Elektronikmärkte durch die Gegend - ohne zu wissen, dass auch das bei Hitze gefährlich werden kann. Denn Handys, Akkus, Powerbanks oder Ebook-Reader können bei direkter Sonneneinstrahlung explodieren, warnt der ACE Auto Club Europa. Elektronik sollte daher - wenn überhaupt - im Kofferraum gelagert werden, wo es oft kälter ist und eine Explosion weniger Schaden anrichten würde. Das gilt übrigens auch fürs Navigationsgerät, erklärt Grieving. Er warnt, dass die Geräte bei großer Hitze Schaden nehmen oder bei der Inbetriebnahme - aufgrund von Überhitzung – ausfallen könnten.

Vorsicht: Brand durch Wasserflasche

Wenn es dumm läuft, kann eine Wasserflasche, die bei Hitze im Auto liegt, sogar einen Brand auslösen - und zwar unabhängig davon, ob die Flasche aus Glas oder Plastik ist. Davor warnte vor einigen Jahren die Feuerwehr von Midwest City in Oklahoma - und führte den Vorgang in einem Video vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Feuerwehrmann nimmt in dem Video eine Wasserflasche aus Plastik, hält sie in der strahlenden Sonne über ein Blatt Papier und in kürzester Zeit bildet sich Rauch - und im Papier beginnt sich ein Brandloch zu bilden. Die Erklärung: Wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auf die Wasserflasche auftrifft, fungiert diese als Lupe und verbrennt das Material darunter. Das könnten etwa Unterlagen sein, die im Auto unter einer Wasserflasche liegen oder sogar der Autositz. Zur Lupe werden können vor allem Flaschen, die transparent sind und eine ebenfalls transparente Flüssigkeit enthalten - wie etwa Wasser.

Halbgarage schützt am besten vor Hitze

Es gibt hilfreiche - und weniger hilfreiche Tipps und Tricks, die verhindern sollen, dass das Auto sich in der Sonne zu stark aufheizt. Der ADAC hat einige in einer aktuellen Studie untersucht. Getestet wurde eine sogenannte Halbgarage (Abdeckplane für die Fensterflächen), eine reflektierende Sonnenschutzfolie für außen, ein weißes Stofftuch zur Auflage auf das Armaturenbrett und eine reflektierende Sonnenschutzblende für den Innenraum. Ebenfalls wurde ein Auto mit getönten Seiten- und Heckscheiben getestet. Untersucht wurde, wie sehr die Maßnahmen die Temperatur im Innenraum eines Fahrzeugs beeinflussen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ergebnis: Ohne Maßnahmen wurde im Test 53 Grad im Innern des Autos gemessen. Die Halbgarage zeigte die beste Schutzwirkung - das Fahrzeug erhitzte sich nur auf 43 Grad. Die Sonnenschutzfolie außen brachte eine Minderung auf 45 Grad. Die Sonnenschutzblende (Minderung auf 49 Grad) und das weiße Tuch auf dem Armaturenbrett (Minderung auf 50 Grad) zeigten die schlechteste Wirkung.

Weißes Auto ist kühler als schwarzes Auto

Auch wenn einige der Maßnahmen keine große Wirkung zeigten, sind sie laut ADAC allemal besser, als keine. Denn auch die Oberflächen im Inneren können sich erhitzen. Im Test wurden Lenkrad und Armaturen ohne Hitzeschutzmaßnahmen heißer als 70 Grad. Der ADAC warnt, dass bei diesen Oberflächentemperaturen eine Verbrennungsgefahr für die Haut besteht.

Zudem hat der ADAC untersucht, ob es einen Unterschied macht, in welcher Farbe ein Auto lackiert ist. Tatsächlich heizte sich das Äußere eines schwarzen Fahrzeuges in der Mittagshitze auf 65 Grad Lacktemperatur auf - die Oberfläche eines weißen Auto hingegen nur auf 44 Grad.