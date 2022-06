Für 9 Euro einen Monat lang den kompletten Nahverkehr nutzen – viele Deutsche steigen deshalb derzeit auf Bus und Bahn um. In ganz Luxemburg oder Städten wie Tallinn und Hassel muss für Bus und Zug gar nichts mehr gezahlt werden. Dort weiß man: „Das Ticket macht nur Sinn, wenn man auch eine Vision hat“, wie der luxemburgische Verkehrsminister dem RND sagt.

„Wir bitten Sie, nicht mehr zuzusteigen“, dröhnt aus den Lautsprechern des Regionalzugs von Koblenz nach Köln. Es ist der zweite Tag, an dem das 9-Euro-Ticket gilt, doch das sonnige Wetter will genutzt werden, für ein langes Wochenende über Pfingsten im Unesco Welterbe Rheintal. Tausende Deutsche machten sich auf den Weg, auch in anderen touristischen Regionen, von Sylt und Rügen bis in die Alpen und den Schwarzwald.

Günstige oder gar kostenfreie Tickets in öffentlichen Verkehrsmitteln – ist es so einfach, mehr Menschen aus den Autos und auf die Schienen zu bekommen? Nein, sagt einer, der es wissen muss. „Die Grundidee mit dem 9-Euro-Ticket ist okay“, sagt François Bausch, Verkehrsminister in Luxemburg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber das macht nur Sinn, wenn man auch eine Vision hat. Nur den Nahverkehr drei Monate günstig zu machen ohne in die Qualität und den Ausbau zu investieren, wird nur zu Frustration führen.“