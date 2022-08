Opels Projekt 1.5-23 COE: Der erste Bulli kam aus Rüsselsheim

Mazdas CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD balanciert zwischen gestern und Moderne

Der CX-5 zählt seit vielen Jahren zu den wichtigen Absatzsäulen in Mazdas Europageschäft. Doch das Kompakt-SUV wurde in seiner jetzigen Form bereits 2017 eingeführt und seither zwar mehrfach, allerdings behutsam renoviert. Der Fünftürer ist also in die Jahre gekommen, was auch seinen Reiz hat. Statt auf Vertouchung des Cockpits, Riesendisplays, Downsizing und Aufladung setzt Mazda auf klassische Lösungen.