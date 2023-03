Studie: Privatjetflieger stoßen so viel CO₂ aus wie eine halbe Million EU-Bürger

Entscheidung fällt am 4. April

Debatte in Bordesholm: Kommt der rote Belag für Kreuzungen im Moorweg?

Macht ein „roter Belag“ Fahrradüberwege sicherer oder sorgt der Abrieb nur für mehr Mikroplastik in der Umwelt? In der Gemeinde Bordesholm wird am 4. April entschieden, ob die Übergänge auf Kreuzungen im Moorweg farblich hervorgehoben werden. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen dazu!