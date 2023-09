Abgehängt: Warum Armut immobil macht

Honda CR-V im Test

Ein Bestseller sucht Anschluss in Deutschland

In den USA und in China ist der Honda-SUV CR-V immens populär, was sich auch in den Absatzzahlen widerspiegelt. Dort ist er bereits seit einem Jahr zu haben. In Deutschland fristet Honda als Pkw-Marke allerdings ein Nischendasein – was auch am Preis liegen könnte.