Toyota Land Cruiser 250: Ein Geländewagen (nicht) nur für Förster und Windparkbetreiber

Acht Generationen in 70 Jahren: Dass der Land Cruiser flüchtigen Moden folgt, kann man ihm schwerlich nachsagen. 2009 erschien die bislang aktuellste Variante des japanischen Geländeklassikers. Zeit für eine Neuauflage: Der Land Cruiser 250 ist der bislang eleganteste. Die auf 3000 Exemplare begrenzte europäische „First Edition“ mit klassischen Rundscheinwerfern ist eine Reminiszenz an die Urfassung, den Toyota BJ von 1951, der wiederum dem legendären US-Jeep Willys MB nachempfunden war.

Geländewagen und runde Scheinwerfer, das weckt sofort Assoziationen an Wildnis und Abenteuer. Der neue Land Cruiser 250 sieht elegant aus, ein Schönling allerdings wie viele seiner Mitbewerber, die heutzutage meist nur zum Kindertransport in den Nobelvierteln der Metropolen missbraucht werden, das ist er nicht.

Oder, wie André Schmidt, Präsident von Toyota Deutschland, bei der Vorstellung in Toyotas eigener Fahrzeuggalerie in Köln sagte: „Ich höre von vielen Leuten, alles geht in Richtung Elektrifizierung und ihr bringt jetzt den Land Cruiser. Was soll der Quatsch?“ Doch die Vision von Toyota sei Mobilität für alle und das heiße, „es gibt Zielgruppen, die genau dieses Auto brauchen“. Damit meint Schmidt weniger die Mütter, die ihre Kinder in die Schule bringen, sondern eher Forstbetriebe und Energiebetriebe. „Wie komme ich zu meinem Windpark? Wie komme ich zu meinen Anlagen?“

Immer noch rustikal

Schmidt als Vertreter eines Weltkonzerns, der auf unterschiedlichen Märkten unterschiedlich agiert, weiß natürlich um die SUV-Debatte in Deutschland und ist deshalb auch nicht gewillt, den neuen Land Cruiser in die Lifestyle-Ecke zu stellen. Was wohl auch nicht Not tut. In freier Wildbahn ist der Toyota Land Cruiser mit fast 10 Millionen Exemplaren erfolgreicher als etwa der Jeep Wrangler, die Mercedes G-Klasse oder der Land Rover Defender. Dass der 250er auch noch bella figura macht und gewiss auch in den entwickelten Märkten Kunden und Kundinnen finden dürfte, der weder Förster noch Windparkbetreiberinnen sind, nimmt man bei Toyota gewiss billigend in Kauf.

Da der Land Cruiser 250 wie sein großer Bruder 300 auf Toyotas GA-F Plattform aufsetzt, ist bei allen Designkniffen der Schick allerdings immer noch rustikal – der neue 250er trägt sozusagen ein modernes Dirndl. Was bleibt, ist die klassische, robuste Leiterrahmenkonstruktion, die für den kantigen Offroader-Look sorgt. Auch funktional soll der Neue laut Toyota über eine deutlich bessere Geländegängigkeit verfügen als seine Vorgängergeneration. Und dank einer verbesserten Radaufhängung konnte der Federweg der Räder nochmals erhöht werden. Der Federweg bezeichnet die Federungstiefe bei Federgabeln in Zentimetern. Damit wird der maximale Weg, den die Gabel zurücklegen kann, um einen Stoß noch abzufedern, bemessen. Aber Schluss mit dem Offroad-Latein.

Zwischen funktional und edel: das Cockpit des Land Cruisers. © Quelle: Daniel Killy

Funktionaler Innenraum

Funktional ist bei aller Eleganz und hoher Verarbeitungsqualität das passende Attribut für den Innenraum. Ein erster Blick auf den Arbeitsplatz hinterm Lenkrad und dessen Umgebung zeigt eine komplett digitalisierte Umgebung. In der Mitte des Armaturenbretts thront der handelsübliche große Touch-Monitor des Infotainment-Systems – praktischerweise in der ungefähren Höhe der Tachoanzeigen angebracht.

Sehr angenehm ist die Tatsache, dass unter der Elektronik physische Tasten zur Klimaregulierung angebracht sind. Zudem gibt es drei USB-C-Anschlüsse und – selten genug – einen HDMI-Anschluss für externe Geräte. Ob man damit allerdings seinen Amazon-Fire-Stick oder sein Apple TV auf dem Monitor spiegeln kann, ist nicht überliefert. In der Mittelkonsole sind unter anderen Bedienelemente für den Allradantrieb und die Differentialsperre untergebracht.

Kantig, wie es sich für einen Geländewagen gehört

Mit 4,92 Metern Länge, 1,98 Meter Breite und 1,87 Metern Höhe ist der neue Land Cruiser 250 eine durchaus wuchtige Erscheinung. Das Design ist kantig, wie es sich für einen Geländewagen gehört, hat aber etliche Linien, Einbuchtungen und Abbrüche, die für Dynamik sorgen. Erstmals ist auch die Heckklappe eine Klappe, die sich nach oben öffnet, keine Türe mehr.

Nach Europa kommt der Land Cruiser zunächst nur mit einem 2,8-Liter-Turbodiesel-Aggregat mit 150 kW/204 PS. Der Vierzylindermotor ist an ein Achtganggetriebe gekoppelt und schafft eine Anhänge-Last von bis zu 3500 Kilogramm, was für einen Anhänger mit drei bis vier Pferden reichen würde. Die schrittweise Elektrifizierung soll ab 2025 mit einem 48-Volt-Mildhybrid-Antrieb beginnen. Allrad wird in beiden Varianten Serie sein. Ab Oktober soll der Vorverkauf für den neuen Land Cruiser 250 starten, die ersten Auslieferungen sind fürs erste Halbjahr 2024 geplant. Preise und Verbrauchszahlen stehen noch nicht fest.

