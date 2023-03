﻿Verbrennerverbot: ja oder nein?

„Ein Fall für die Alchemisten“

Ein Pro von Thorsten Fuchs

Wie haben sie gezetert. „Viel zu teuer!“, „Bei schneller Fahrt sinnlos!“, „Kann sich kein normaler Käufer mehr leisten!“, so schimpften Konzernchefs und Autolobbyisten über die neue Technik. In den düstersten Szenarien drohte der Untergang des Fahrspaßlandes, der soziale Friede einer automobilen Gesellschaft schien bedroht.

Aber es kam dann doch anders.

Dass diese neue Technik 1993 nach langem Vorlauf EU-weit Pflicht wurde, überstanden Autoindustrie und Gesellschaft nicht nur unbeschadet, sie wurde zum Gewinn für alle: Die Konzerne verkauften noch mehr Autos (die doch kaum teurer geworden waren), die Menschen fuhren bald noch mehr (mit bald noch schnelleren Autos), und der Wald erholte sich (nicht nur, aber auch wegen der neuen Technik in den Autos). Bis dahin aber, bis zur verpflichtenden Einführung, nutzte die Industrie jedes noch so kleine Schlupfloch und zierte sich, wo sie nur konnte.

Was man aus der Einführung des Katalysators also lernen kann, ist: Die Autoindus­trie kann und wird Klimaschutz sehr konsequent mit technisch anspruchsvollsten Lösungen umsetzen, wenn sie denn muss.

Und sonst nicht.

Klar, die Situation ist heute eine andere als in den Achtzigerjahren: Das Problem, vor dem die Menschheit steht, ist weit größer: Gegen den Klimawandel und seine Folgen war der saure Regen noch eine Attacke mit dem Wattebausch. Bei den Autos geht es nicht mehr nur um Abgasfilter, sondern eine neue Antriebsart. Und noch etwas ist anders: Auch viele Automanagerinnen und -manager haben längst verstanden, dass auf dem klassischen Motor kein Segen mehr liegt. „Unser Abschied vom Verbrenner steht fest“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann gerade in einem Interview mit dem „Handelsblatt“. Von der Politik, fügte er hinzu, wünsche er sich „Technologieklarheit“ – viel deutlicher kann man als Konzernchef dieser Tage nicht um ein Verbot bitten. Wäre er ein Bettler, würde er wegen Aufdringlichkeit des Platzes verwiesen.

Scholz verteidigt deutsche Position im Verbrennerstreit Eigentlich sollte das Verbrenner-Aus ab 2035 in der EU längst beschlossen sein. Doch die Bundesregierung stellte im letzten Moment Nachforderungen. © Quelle: dpa

Weil es nötig ist, hier drei kurze Faktenblöcke:

Im vergangenen Jahr hat der Verkehrssektor in Deutschland seine Klimaschutzziele nicht nur verfehlt, die Emissionen sind sogar angestiegen, auf 148 Millionen Tonnen. Deutschland reißt beim Verkehr also nicht nur die eigenen Vorgaben – nicht mal die Fahrtrichtung stimmt.

In Chile, nahe Punta Arenas, betreiben Porsche und Siemens mit Unterstützung der Bundesregierung seit Dezember eine Anlage zur Produktion von E-Benzin. 130.000 Liter werden dort pro Jahr erzeugt, dazu noch 350 Tonnen Methanol. Zum Vergleich: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr bis November rund 52 Millionen Tonnen Benzin und Diesel und neun Millionen Tonnen Kerosin verkauft.

Von der Energie, die zur Produktion von E-Fuels eingesetzt wird, werden letztlich nur 10 bis 15 Prozent in Bewegung umgewandelt. Bei Stromautos sind es 80 Prozent. Autos mit E-Fuels zu betreiben ist, so gesehen, eine moderne Form der Energieverschwendung.

Man kann nun natürlich, wie die Verbrennerfreunde, hoffen, dass die Wissenschaft einen Weg findet, viel mehr und billigere E-Fuels herzustellen als bisher angenommen. Oder dass man für Schiffe und Flugzeuge andere Antriebe findet und die E-Fuels guten Gewissens in die Autotanks pumpen darf.

Man kann aber natürlich auch hoffen, dass die Alchemisten demnächst beim Goldköcheln endlich mal in die Strümpfe kommen. Oder dass die Physiker herausfinden, wie die Sache mit dem Perpetuum mobile doch funktioniert.

Hoffen lässt sich grundsätzlich natürlich eine ganze Menge. Beim Klimaschutz allerdings ist Handeln besser als Hoffnung. Die Verbrennerfreunde, allen voran die FDP, sehen sich oft als die einzigen Erwachsenen in der Klimadebatte, als Wahrer von Maß und Vernunft. Tatsächlich jedoch erinnern sie hier an Kinder, die sich fest die Augen zuhalten und glauben, dass sie damit die perfekte Strategie fürs Versteckspiel gefunden haben.

Aber werden sich die E-Autos nicht ohnehin durchsetzen? Sicher ja. Braucht es dann noch das Verbot des Verbrenners ab 2035? Leider auch ja. Weil die Hintertür für den Verbrennungsmotor das falsche Zeichen ist. Es zwingt die Autoindustrie, weiter zweigleisig zu fahren, statt allen Entwicklungsgeist in günstige Elektroautos zu stecken, die auch im weiten Rest der Welt als die Mobilitätsform der Zukunft gelten. VW, BMW, Mercedes – sie alle sind für Deutschland viel zu wichtig, als dass man sie auf diesen Irrweg schicken sollte. Und es ist auch das falsche Signal an eine Gesellschaft, in der viele noch immer nicht recht wahrhaben wollen, wie viel Veränderung wir rasch brauchen, wenn wir zumindest die ärgsten Folgen des Klimawandels noch irgendwie begrenzen wollen.

Der Verbrennungsmotor beruht auf einer faszinierenden Technik, er hat seine große Zeit gehabt. Die geht jetzt zu Ende. Und das Schöne ist: Den Katalysator braucht man dann auch nicht mehr.

„Dem Netz droht ein Kollaps“

Ein Kontra von Andreas Kötter

Um es kurz zu machen: Mit den hinlänglich bekannten, systemimmanenten Nachteilen des E-Autos, die gegen ein Aus für den Verbrenner sprechen könnten, wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Eingeschränkte Reichweite und eine Ladeinfrastruktur, die der Vokabel „Struktur“ spottet, sind für den einen vielleicht ein No-Go, für den anderen aber eine vorläufig zu akzeptierende Komforteinbuße. Niemand hat ja gesagt, die Mobilitätswende würde ein Zuckerschlecken, und schließlich hatte vor mehr als hundert Jahren auch das Auto mit großer Skepsis zu kämpfen, wurde dann aber zum weltweiten Erfolg.

Tatsächlich aber steht bei der Debatte um das Verbot des Verbrenners deutlich Wichtigeres auf dem Spiel als die Frage, ob man nach 250, nach 300 oder nach 350 Kilometern an der Ladesäule halten muss. Es geht hier gerade auch um das hohe Gut der Glaubwürdigkeit von Politik. Und die hängt nicht zuletzt davon ab, ob das E-Auto tatsächlich die im Vergleich zum Verbrenner sauberere Lösung und damit ein probates Mittel im Kampf für ein besseres Klima ist.

Genau das aber verneint zum Beispiel Georg Brasseur. Der emeritierte Professor der Elektrotechnik der TU Graz, von 2013 bis 2022 Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat im Gespräch mit dem RND dargelegt, dass die Bilanz eines E-Autos noch auf lange Zeit schlechter bleiben werde als die eines Diesels oder eines kleinen Benziners. CO₂ lasse sich mit Elektromobilität nur dann einsparen, „wenn zuerst grüne Kraftwerke gebaut und danach neue Stromverbraucher durch Förderungen motiviert werden, ans Netz zu gehen“, so der Leiter des gemeinnützigen Vereins Neter (New Energy Transition EuropeResearchassociation). Brasseurs nachvollziehbares Fazit: „Das Ziel – 100 Prozent grüner Strom – wird durch die Elektromobilität sogar verzögert!“ Spätestens hier verkommt die Mär vom überlegenen, weil grünen Elektroauto zum Treppenwitz.

Aber selbst, wenn das E-Auto im Vergleich zum Verbrenner die bessere Bilanz hätte – eine flächendeckende Elektromobilität, eine für alle also, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Und das liegt längst nicht nur am hohen Kaufpreis für ­E-Autos. Tatsächlich wäre unsere Infra- sprich Netzstruktur gar nicht in der Lage, auf der einen Seite alle ihre bisherigen Aufgaben weiterhin zu erfüllen, auf der anderen aber zudem noch ein Millionenheer an Elektroautos ins Rollen zu bringen.

Wer das als Panikmache abtut, der sollte vielleicht einmal bei Alexander Klose nachfragen. Klose ist Executive Vice President Overseas des chinesischen Elektroautobauers Aiways, der mit zwei Modellen auch auf dem deutschen Markt vertreten ist und seine Europazentrale in München hat. Gegenüber dem RND berichtete der langjährige Automanager vor einiger Zeit von einem aufschlussreichen Gespräch mit der Stadt München. Er habe damals in Erfahrung bringen wollen, wie man es in München mit dem raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur halte. Die Antwort, die Klose bekam, war eindeutig. Die Stromversorgung in manchen Stadtvierteln, etwa im klassischen Arbeiterbezirk Giesing, würde eine flächendeckende Ladeinfrastruktur niemals hergeben. Vielmehr würde das Netz kollabieren, würde jeder am Abend sein Auto aufladen, habe man ihm geantwortet, so Klose. Zur Erinnerung: Das sagt ein ausgewiesener Verfechter des E-Autos.

Wer trotzdem noch zweifelt, dem sollte spätestens ein Interview von Klaus Müller mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ die Augen öffnen. Der Chef der Bundesnetzagentur hatte Anfang des Jahres gesagt, er befürchte Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz, sollten weiter viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden. Stromdrosselungen könnten dann notwendig werden, so Müller. Und wer weiß, vielleicht muss man sich dann entscheiden zwischen dem „Tatort“ und dem Laden seines Autos.

Vermutlich aber wird es dazu wohl nicht kommen. Nicht, weil das Stromnetz besser würde, sondern weil es schlichtweg utopisch scheint, dass jede Mietpartei in einem Mehrfamilienhaus irgendwann auch einen eigenen Stellplatz mit Lademöglichkeit haben könnte. Bisweilen hat man gar das Gefühl, dass dem einen oder anderen Politiker eine solche natürliche Auslese – nur noch Eigenheim und Wallbox ermöglichen ein eigenes (Elektro-)Auto –, ganz recht kommen würde.

Das aber wäre ein Spiel mit dem Feuer. Denn beraubte die Politik die Menschen einer der großen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, der individuellen Mobilität, so würde das wohl auch den letzten, längst verhärteten Kit, der diese Gesellschaft noch zusammenhält, zerbröseln lassen. Und gegen den dann aufbrausenden Volksfuror dürfte selbst die heftigste Corona-Debatte nur ein laues Lüftchen im Wasserglas gewesen sein.