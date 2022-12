﻿Von den Ökozielen abgedriftet – E‑Autos immer leistungsstärker

Der Tag am grau verhangenen Hockenheimring soll mit einem Highlight enden. Dem Drag-Race. Etwa 250 Meter schnurgeradeaus aus dem Stand. Der Instruktor senkt die schwarz-weiß karierte Flagge. Vollgas. Der Oberkörper wird tief in den Sitz gedrückt, der Kopf wird zum Glück von der Kopfstütze abgefangen. Das Blickfeld verengt sich für gut vier Sekunden, als raste man durch einen Tunnel. Ein letzter Adrenalinstoß schießt durchs Blut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht ist es beim Starten eines Kampfjets ganz ähnlich. Doch hier geht es nur darum, auf abgesperrtem Terrain die Beschleunigungsfähigkeit eines Elektroautos zu testen. Zugegeben, das ist ein Fahrzeug, mit dem der südkoreanische Autobauer etwas beweisen will. Das Spitzenmodell der E‑Flotte: der EV6 GT. Für motorsportlich Interessierte die Eckdaten: 585 PS, Drehmoment 740 Newtonmeter. In 3,5 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 260 km/h angegeben. Mehr wäre möglich, heißt es. Aber für die notorisch überfüllten Autobahnen sind 260 Sachen ohnehin viel zu schnell.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Drift-Challenge“ für die Medien

Um spüren zu lassen, was das Auto sonst noch so kann, hat das Unternehmen zur „Drift-Challenge“ am Hockenheimring geladen. Der Tag beginnt mit dem schlichten Zickzackkurs an Pylonen vorbei, so wie hundertfach bei Autotests gesehen. Zur Eingewöhnung quasi. Doch das treibt schon den Adrenalinspiegel hoch. Denn der Parcours soll so zügig wie möglich ohne Bremsen absolviert werden. Schnell wird die Fahraufgabe gesteigert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Instruktor nimmt das Schlüsselwort erstmals in den Mund: Gasstoß. Das Gaspedal beim Einlenken ganz kurz voll durchdrücken. Das verlangt einiges an Überwindung. Wie fast alles, was die Teilnehmenden an diesem Tag mit den Autos anstellen sollen. Komplett antiintuitiv. Es sind Manöver, die man im öffentlichen Straßenverkehr gerade nicht umsetzen soll. Und es geht natürlich schief, das Heck bricht aus. Es ist der erste von gefühlten drei Dutzend Drehern an diesem Tag. „Nicht am Lenkrad so wild herumreißen. Mehr Gefühl“, empfiehlt der Instruktor.

Kia hat nicht nur den EV6 zur Rennstrecke gebracht, sondern auch den Stinger, einen vielfach gelobter Gran Turismo von klassischer Gestalt. Die lang gezogene Karosserie, sechs Zylinder, 366 PS. Mit dem Stinger hat der koreanische Autobauer einst den Kunden und den Konkurrenten signalisiert, dass Kia nicht mehr der Kleinwagen-Massenhersteller sein will, sondern deutlich höhere Ambitionen hat und den sportlichen Modellen von Audi, BMW und Mercedes Beine machen will. Der Stachel (die deutsche Übersetzung des Modellnamens) hat seine Mission offenbar erfüllt. Die Fertigung wird demnächst eingestellt. Vorher wird er noch einmal zum Kräftemessen mit dem EV6 auf dem Hockenheimring eingesetzt. Susanne Milutin, Chefin der Kia-Unternehmens­kommunikation, spricht von „Staffelübergabe“.

Das Driften durch die mit viel Wasser rutschig gemachte Haarnadelkurve soll bei beiden Fahrzeugen nach gleicher Manier funktionieren. Lenkereinschlag, Gasstoß und blitzschnelles Gegenlenken. Aber beim Stinger vergeht nach dem Tritt auf das Pedal eine kleine Ewigkeit, bis die gewollte Destabilisierung des Fahrzeugs einsetzt. Umso schwieriger ist es für den Driftanfänger, den Wagen wieder abzufangen. Der EV6 hingegen reagiert ungleich agiler, das erinnert an einen Autoscooter.

Das ist natürlich keineswegs als alltägliches Fahrverhalten intendiert. Der Elektro-GT hat für den „Drift-Mode“ eigens einen Knopf am Lenkrad. Der muss zuerst gedrückt werden, dann noch ein Knopf und dann noch die Schaltwippen am Lenkrad fünf Sekunden ziehen, erst dann sind alle Assistenzsysteme abgeschaltet, die für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen sollen, aber das gepflegte Rutschen durch die Kurve unmöglich machen. Die komplizierte Abfolge der Handgriffe soll wohl dazu dienen, dass der „Drift-Mode“ keinesfalls versehentlich eingeschaltet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wozu all der Aufwand? Schließlich betont Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland, dass seine Marke ein „führender Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen“ sein will. Nachhaltig – und dann so ein Bolide, der erst hochgezüchtet und dann mit viel Elektronik wieder gezähmt wird, damit er keine Gefahr darstellt? Sollten E‑Autos nicht ursprünglich gut für die Umwelt und den Klimaschutz sein? Und dann dieser Kraftmeier in Gestalt einer Mischung aus SUV und Coupé?

Der Geschäftsführer sieht da keinen Widerspruch und betont: „Der Kia EV6 GT ist der beste Beweis dafür, dass vollelektrische Autos Fahrspaß und Begeisterung bieten können.“ Wie auch andere Autobauer setzt Kia fast alles auf die Elektrifizierung seiner Flotte und positioniert dabei seine Fahrzeuge ganz offenkundig so, dass sie auf keinen Fall als eine Art fahrende Verzichtserklärung wahrgenommen werden.

Die Nachfrage insbesondere nach dem EV6 mit seinen vier Motorisierungsvarianten sei groß, die Wartezeit leider noch immer ziemlich lang, heißt es. Der GT spielt im Marketingkonzept eine besondere Rolle. Nach dem Motto: Wir zeigen, was wir können.

Das fruchtet: In vielen Testberichten wird etwas süffisant darauf hingewiesen, dass der Südkoreaner es durchaus mit dem Taycan, dem Elektrosportwagen von Porsche, aufnehmen kann, was die PS-Zahl, die Höchstgeschwindigkeit, die Beschleunigung sowie das Drehmoment angeht.

Ein Musterbeispiel der Branche?

Vom EV6 GT als Träger von Image und Emotionen ist in Unternehmenskreisen die Rede. Für Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer ist er sogar ein Musterbeispiel für die gesamte Branche. Denn Kia folgt einem bewährten Erfolgsrezept. „Das Elektroauto ist als Ökoauto nicht verkäuflich“, sagt Dudenhöffer. Tesla-Chef Elon Musk habe dies als Erster erkannt. Deshalb hat er die Modelle seiner Marke mit Hightech und Hochleistungsantrieb ins Luxussegment hochgebockt. So wurde weltweit der Elektroautomarkt erst erschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Zulassungsdaten des Kraftfahrtbundesamtes war das Model 3 von Tesla unter allen Neuwagen im November in der Kategorie Mittelklasse hierzulande die Nummer eins. Die gleiche Platzierung erreichte der Taycan in der Oberklasse – Porsche hält sich ebenfalls an Musks Paradigma.

Zutaten sind neben viel PS auch eine ambitionierte Software, große Batterien für große Reichweiten und eine avancierte Ladetechnik. Und mit der 800-Volt-Schnellladetechnologie können die Akkus nach Werksangaben in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent mit Strom befüllt werden. Kia steht mit dem EV6 GT auf Augenhöhe, obwohl er nur etwa halb so teuer ist wie ein vergleichbarer Taycan.

Der gesamte Automarkt werde sich in diese Richtung entwickeln, sagt Dudenhöffer: „Die PS-Zahlen werden weiter steigen.“ Die Technik der E‑Autos mache es im Vergleich zu Verbrennern erheblich einfacher und preiswerter, die Fahrzeuge mit enormer Power auszustatten. Auch aus Verkaufssicht sei es deshalb naheliegend, diesen Vorteil zu nutzen.

Neuer PS-Wahn? Dudenhöffer will davon nichts wissen. Die hohe Leistung der Elektroaggregate werde künftig vor allem mit dem Argument der gesteigerten Sicherheit begründet und vermarktet.

Es drohen schwierige Jahre

Dieser Tage werden die ersten Exemplare des EV6 ausgeliefert. Sie kommen zu einer Zeit mit neuen Rekorden für die Stromer. Die Zahl ihrer Neuzulassungen lag im November um 44 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Der aktuelle Marktanteil aller elektrifizierten Pkw – batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) plus Plug-ins – rangierte mit 39,4 Prozent erstmals nah an der 40-Prozent-Marke. Peter Fuß, Autoexperte bei der Prüf- und Beratungsgesellschaft EY, spricht von einer starken Steigerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch dann kommt ein großes Aber: Das sei ganz besonderen Umständen geschuldet. Es herrscht Schlussverkaufs­stimmung. Die staatlichen Kaufprämien für Plug-ins laufen mit dem Jahreswechsel aus. Die Förderung der reinrassigen Elektrischen wird deutlich zurückgefahren. Dudenhöffer erwartet im neuen Jahr sogar eine „Dürrezeit“ für die Elektromobilität. Zur gestutzten Förderung kämen deutlich höhere Strompreise. Gleichzeitig habe sich Benzin massiv verbilligt. „Das Elektroauto hat in den nächsten zwei Jahren in Deutschland einen schweren Stand“, sagt der Autoexperte.

Für die BEV erwartet er ein Abrutschen von 394.000 Neuzulassungen in diesem auf 390.000 im nächsten und 302.000 im übernächsten Jahr. Er geht dabei davon aus, dass Anfang 2024 der Topf für die Kaufprämien leer ist. Dann würden die Preisabstände der Stromer zu ihren Pendants mit Verbrennungsmotoren wieder deutlich größer werden.

Vor allem elektrische Klein- und Kompaktwagen würden teurer, zumal bei diesen Fahrzeugen die höheren Kosten für diverse Komponenten besonders stark durchschlagen – etwa wenn es um die Batterien geht. Der Preise für Lithium, den wichtigsten Akkurohstoff, ist in neue Höhen geklettert.

Musk will keine Tesla-Aktien mehr verkaufen Tesla-Chef Elon Musk hat versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroautobauers zu verkaufen. © Quelle: dpa

Wie heftig diese Effekte für die einzelnen Hersteller ausfallen, wird stark von deren Modellpalette abhängen. So betont Fuß etwas lakonisch: „Nur die Elektro­oberklasse wird weiter boomen – auch wenn das nicht im Sinne der Verkehrswende ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Dudenhöffer ist davon überzeugt, dass es von der Mittelklasse an aufwärts auch im nächsten Jahr noch Zuwächse geben wird. Das Leistungs- und Ausstattungsprofil des EV6 passt in diese Kategorie. Die GT-Ausführung lag beim Drag-Race gegen den Stinger jedenfalls in jedem Durchgang deutlich vor dem Repräsentanten des Verbrennerzeitalters.