Weniger ist auch ziemlich gut: die Benelli TRK 502 X im Test

Seit vielen Jahrzehnten dominiert BMW mit dem stetig weiterentwickelten GS-Modell nicht nur den Markt der großen Reiseenduros. Die BMW ist zudem seit 1999 Jahr um Jahr (Ausnahme 2004) das meistverkaufte Motorrad überhaupt in Deutschland. Und tatsächlich dürfte die Bayerin eines der zwei, drei besten Motorräder überhaupt sein für die ganz große Tour. Dass sie trotzdem nicht für jedermann taugt, liegt gerade auch am Preis. Mit mindestens 20.000 Euro kostet die heutige R 1250 GS Adventure immerhin so viel wie ein Kleinwagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bleibt es jemandem, der sich keine GS leisten kann, also verwehrt, auf ganz große Tour zu gehen, etwa durch die Sahara, über die Anden oder auch „nur“ auf der Route 66 von Chicago nach Los Angeles? Nicht unbedingt, wie schon die Geschichte des ersten, zu gleichen Teilen straßen-, wie auch geländetauglichen Motorrads zeigt. Vor mittlerweile fast 50 Jahren bot Yamaha denen, die zuvor von fernen Ländern nur träumen konnten, erstmals die Möglichkeit, diese Sehnsucht zu stillen: mit der XT 500 hatten die Japaner die Blaupause geschaffen für alle Reiseenduros, die nun folgen sollten.

Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen

Aber auch heute noch gibt es Motorräder, die diese Sehnsucht erfüllen können, technisch dennoch auf der Höhe der Zeit fahren, aber nicht die Welt kosten. Dazu gehört zum Beispiel die Benelli TRK 502 X. Das Motorrad, das in Italien geplant und designt wurde, aber in China, bei QJ Motors gebaut wird, ist durchaus auch optisch eine Art italienisches Pendant zur R 1250 GS Adventure. Denn das Zweizylinder-Bike, das mit 48 PS die Voraussetzungen für den A2-Führerschein erfüllt, ist (in der reinen Straßenversion, als Modell TRK 502) seit Jahren das meistverkaufte Motorrad in Italien. Was kein Wunder ist, denn die Maschine hat nicht nur angesichts eines Preises von 6.899 Euro sehr viel zu bieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So lässt die Ausstattung der Benelli kaum einen Wunsch offen: Ob großes Windschild und Gepäckbrücke, ob LED-Ausstattung und beleuchtete Schalter, ob massive Gepäckbrücke und hübsche Speichenräder aus Aluminium oder ob USB-Buchse und einstellbarer Brems- bzw. Kupplungshebel – all das ist serienmäßig an Bord. Zudem hat man der TRK, was heute längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist, auch noch einen Hauptständer und Sturzbügel spendiert. Dass andererseits außer dem ABS von Bosch keine elektronischen Helferlein wie etwa verschiedene Fahrmodi vorhanden sind, wird manche Fahrerin und mancher Fahrer im Sinne von ‚back to basics‘ vielleicht sogar begrüßen.

Eine Reichweite fast wie BMWs R 1250 GS Adventure

Begrüßen werden vor allem Großgewachsene, dass die TRK 502 X ein wahrlich stattliches, mächtiges Motorrad ist, eines, das gefühlt mindestens eine Stufe über der 500er-Klasse liegt. Das liegt zum einen an der hohen Sitzposition (Sitzhöhe 895 mm), zum anderen am voluminösen Tank. Der fasst zwanzig Liter, was bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,1 Litern eine Reichweite von rund 500 Kilometern bedeutet und zeigt, dass Benelli es ernst meint mit der großen Tour. Selbst die R 1250 GS Adventure, die einen 30-Liter-Tank aufweist, im Schnitt aber 5,5 Liter auf 100 Kilometer benötigt, kommt nicht allzu viel weiter als die Benelli. 540 Kilometer sind es, die für die Maschine aus Bayern zu Buche zu stehen.

Auch viele Details sind mächtig an der TRK 502 X. Sinnbildlich dafür stehen die mit 50 Millimeter Durchmesser ungewöhnlich dicken Standrohre der Upside-down-Gabel. Überhaupt macht die Verarbeitung einen sehr soliden Eindruck, wirklich billig wirkt hier nichts. Allerdings haben die reichhaltige Ausstattung und die aus dem Vollen schöpfende Verarbeitung auch einen Nebeneffekt, der nicht jedem und vor allem nicht jeder gefallen wird. Mit einem Gewicht von vollgetankt 235 kg ist die TRK 502 X wohl das mit deutlichem Abstand schwerste Bike der 500er-Klasse. Zum Vergleich: Die neue, deutlich leistungsstärkere, aber auch teurere Suzuki V-Strom 800 wiegt fahrfertig nur 230 Kilogramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nichts für kleinere Fahrerinnen oder Fahrer

Dieses Gewicht aber setzt dem Reihenzweizylinder, der auch in weiteren A2-Bikes der 112 Jahre alten italienischen Marke, etwa in der Leoncino 500, verbaut ist, erstaunlicherweise nicht zu. Der Motor ist durchzugsstark und drehfreudig. Tempo 50 ist auch im sechsten Gang kein Problem, und erst ab etwa 7.000 U/min stellen sich einige, allemal aber noch erträgliche Vibrationen ein.

Spürbar wird das Gewicht allerdings im Schritttempo. Dann merkt man, dass 235 Kilo erst einmal dirigiert und vor allem rangiert werden wollen. Kleinere Fahrerinnen oder Fahrer können dann tatsächlich Probleme bekommen. Grundsätzlich scheint die TRK 502 X angeraten für Personen ab etwa 1,80 m Körpergröße. Die sitzen dann hervorragend, viel besser kann der Arbeitsplatz auf einem Motorrad kaum sein.

Und sehr gut untergebracht sind auch Sozia oder Sozius, was – natürlich – ebenfalls der großzügigen Bauweise geschuldet ist. Nimmt man dann noch das zulässige Gesamtgewicht von 427 Kilo, zeigt sich, das diese Benelli tatsächlich in jeder Hinsicht Grand Tour-tauglich ist. 192 Kilo sind zwar kein Rekordwert (zum Vergleich: R 1250 GS Adventure – 217 kg), aber doch sehr brauchbar. Würde man etwa von einem Fahrergewicht von 90 kg und von 65 kg für eine Sozia ausgehen, dann blieben für das Gepäck immerhin noch 37 kg. Wer mit dem Motorrad reist, würde damit fraglos zurechtkommen.