Wenn der Oldtimer plötzlich mit Hybridantrieb fährt

Oldtimer sind, das sagt schon der Name, im Grunde aus der Zeit gefallen. Das macht einerseits ihren Reiz aus. Andererseits stellt es ihre Besitzerinnen und Besitzer vor einige Herausforderungen. Taugen Klassiker wie der Porsche 911, der Lamborghini Miura oder die Giulia von Alfa Romeo in Zeiten der Verkehrswende bald vielleicht nur noch zum reinen Sammelobjekt oder Ausstellungsstück? Mit all den negativen Begleiterscheinungen, die das mit sich bringen würde? Schließlich entwickeln Autos, die nicht mehr bewegt werden, alsbald sogenannte Standschäden. Typischerweise sind das korrodierte oder nicht mehr gängige Bremsanlangen, rissige Reifen sowie poröse Gummidichtungen oder Gummimanschetten, etwa der Antriebswelle oder des Motors.

In Düsseldorf setzt sich seit einiger Zeit Roland Heidl, ehemaliger Kfz-Meister bei Porsche, mit ebendieser Sorge der Klassikerfans, die ein Stück weit auch seine eigene ist, auseinander. Heidl ist Porsche-Mann durch und durch. „Powered by Heidl“ – das gilt in der Porsche-Community als Qualitätsbegriff. Folgerichtig werden in seinem Betrieb vor allem klassische Porsche restauriert, getunt und – falls das fahrerische Können mal nicht ganz mitgehalten hat mit der Leistungssteigerung – auch instand gesetzt.

„Das Auto stinkt“

Aber der Düsseldorfer hat längst weiter gedacht als bis zur nächsten S-Kurve. Die Sorge, dass die H-Zulassung, die mindestens 30 Jahre alten Oldtimern das Befahren von Umweltzonen auch ohne grüne Plakette ermöglicht, wegen verschärfter Abgasregelungen kippen könnte, habe ihn schon vor rund sieben Jahren erstmals beschäftigt, so Heidl. „Gerade auch der ethische Aspekt – Stichwort Klimakrise –, hat mich damals bewegt, eine Lösung zu suchen, die einerseits dem Schutz der Umwelt Rechnung trägt, andererseits aber auch die Interessen meiner Kunden berücksichtigt.“

Und dann war da auch noch ein besonderes Aha-Erlebnis. Als er seinem damals siebenjährigen Sohn voller Stolz einen nahezu auf Neuzustand restaurierten Porsche 911 aus den 70er-Jahren präsentieren wollte, war der Filius mit dem Ergebnis nicht einverstanden. „Das Auto stinkt, Papa“, habe sein Sohn damals nur gesagt. „Das war für mich das Tüpfelchen auf dem i, jetzt umgehend etwas zu unternehmen.“

Verbrenner raus, Elektromotor rein – das war keine Lösung

Die vermeintlich auf der Hand liegende Lösung – Verbrenner raus, Elektromotor rein –, wie sie von einigen anderen Autoschmieden angeboten wird, war für Heidl aber nie eine Option. „Würde man einen Porsche auf reinen Elektrobetrieb umbauen, würde man ihm nicht nur das Herz, sondern auch die Seele, also die Fahreigenschaften nehmen“, sagt er. Denn erst das harmonische, ganz besondere Zusammenspiel von Motor, Getriebe und Fahrwerk mache einen Porsche aus. „Und diese Einstellung teilen nahezu alle meiner Kunden, der Tausch von Verbrennungs- zu Elektromotor wäre für sie undenkbar“, so Heidl. Seine Lösung lautet: Hybridantrieb. Das mag im ersten Moment wenig spektakulär klingen, schließlich gilt die Kombination von Verbrenner und E-Motor manch einem fast schon wieder als gestrige Technik.

Die klassische DNA des Autos bleibt 1:1 erhalten

Tatsächlich aber könnte Heidls „Urban Clean Drive“ betiteltes Projekt zum großen Wurf werden in der Oldtimer-Community. Doch der Reihe nach. Der Porsche-Experte entwickelte sein Hybridsystem, unterstützt vom Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum, rund um den typischen Sechszylinder-Boxermotor eines Porsche 911. Dabei wurde der Boxermotor völlig unberührt belassen, „die klassische DNA des Autos bleibt 1:1 erhalten“, verspricht Heidl. Neu sind nur ein kleiner Elektromotor sowie ein Akku, der platzschonend in der Reserveradmulde untergebracht ist. Damit ist der dunkelblaue 911, der heute ausschaut wie aus einem Showroom der 70er-Jahre, im E-Betrieb nun bis zu 80 km/h schnell, die Reichweite liegt bei 60 Kilometern. Dank dieses „minimalinvasiven Eingriffs“ (Heidl) fährt der Porsche-Klassiker in der Stadt rein elektrisch, behält außerhalb der Umweltzone, im Verbrennerbetrieb, aber seinen ursprünglichen Charakter.

So weit, so Hybrid also. Heidl aber schreibt seinem 911er vollmundig auch „extreme Nachhaltigkeit“ zu – und hat dafür durchaus gute Argumente. „Zunächst einmal haben wir ja ein fertiges Auto, eins das schon gebaut ist. Das schont Ressourcen“, argumentiert er. Der wahre Clou aber ist die Sache mit dem Motoröl des Verbrenners. „Wir nutzen die Wärmeenergie des Elektromotors zur Erwärmung des Motoröls. Der Verbrenner befindet sich außerhalb der Stadt dann sofort im betriebsoptimierten Temperaturbereich“, erklärt Heidl. Und dies mindere nicht nur den Verschleiß und erhöhe die Lebensdauer des Motors, sondern senke den Kraftstoffverbrauch des Verbrennungsmotors deutlich. Und es scheint durchaus ein wenig Stolz durch, als er „Effizienzreserven bis zu 40 Prozent“ anführt. Der Verbrauch eines Porsche-Boxermotors könne so auf einen Schnitt von unter zehn Litern Benzin auf 100 Kilometer und der CO₂-Ausstoß auf den ersten Kilometern um die Hälfte reduziert werden.

Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium

Apropos Benzin: Der Porsche-Fachmann setzt gerade auch auf die Anstrengungen, die Porsche in Sachen E-Fuel unternimmt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr in Chile eigens eine Produktionsstätte für synthetischen Kraftstoff in Betrieb genommen, die für die Produktion von CO₂-neutralen E-Fuels auf Windenergie setzt. Zudem benötige man dann auch keinen neuen Akku mehr, sondern könne auf ausgemusterte Exemplare von Tesla oder anderer Fabrikate zurückgreifen, die noch immer eine Kapazität von rund 80 Prozent aufweisen, was für den kleinen Elektromotor allemal ausreiche, so Heidls Vision.

Das Potenzial sieht auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz so, das Heidls Idee schon früh mit 400.000 Euro förderte. Natürlich hat er bereits vor einiger Zeit internationale Patente angemeldet. Ob er in Zukunft Lizenzen vergeben oder einen großen Partner aus der Industrie ins Boot holen wird, ist noch nicht entschieden. Längst gefallen ist dagegen die Entscheidung beim TÜV. „Die TÜV-Abnahme für den 911er ist längst erfolgt“, sagt Heidl und wirft ein Blick voraus. „Anfang 2024 wird die Serienproduktion von ‚Urban Clean Drive‘ anlaufen“, so sein Versprechen. 35.000 Euro Kaufpreis vorausgesetzt, könnten Besitzer und Besitzerinnen alter Porsche ihren blechernen Lieblingen dann ein würdiges Leben auch für die Zeit nach der Mobilitätswende schenken.