Offenbar nach Zusammenstoß mit Polizisten: Mann bei Demonstration in Hamburg schwer verletzt

Hamburg. Am Rande einer Kundgebung zum 1. Mai ist in Hamburg ein Demonstrant schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Montag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Mann bei einem Zusammenstoß mit einem Polizisten verletzt worden sein. Der Beamte habe keine Erste Hilfe geleistet, heißt es weiter. Es gibt Videoaufnahmen des Vorfalls, die auch der Polizei Hamburg vorliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Videoaufnahmen des NDR vom Montagabend zeigt zunächst, wie eine Menschenmenge rennend den Bahnhof Schlump in Hamburg verlässt. Es soll sich um Demonstranten handeln, die versuchen, vor der Polizei wegzulaufen. In dem Video ist zu sehen, wie ein Polizist mit einem Demonstranten zusammenstößt. Der Unbekannte fällt zu Boden. Danach ist zu sehen, dass der offenbar Verletzte am Boden liegt und krampft. Umstehende leisten Erste Hilfe, dann eilt ihm eine Notärztin zur Seite.

Polizei bestätigt Verletzung

Auf Twitter bestätigte die Hamburger Polizei am Montag zunächst nur, dass beim Einschreiten von Polizeikräften am Bahnhof Schlump ein Mann schwere Verletzungen erlitten hätte. „Das Dezernat Interne Ermittlungen wurde umgehend informiert“, schrieben die Beamten weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die „Zeit“ berichtet unterdessen, dass der Demonstrant laut einer Pressesprecherin der Polizei Hamburg „aus ungeklärter Ursache“ Körperkontakt mit einem Beamten gehabt habe. Der Mann sei „mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen“. Der Polizist habe sich zwar nach dem Sturz kurz umgedreht, aber keine Erste Hilfe geleistet, heißt es weiter. In dem Video des NDR ist dies nicht eindeutig zu erkennen. Der schwer verletzte Mann soll nun in einer Klinik behandelt werden.

Mai-Demo in Stuttgart gerät kurzzeitig außer Kontrolle Laut Polizei wurde niemand verletzt. Nach einer kurzen Unterbrechung sei die Kundgebung der Gewerkschaften fortgesetzt worden. © Quelle: dpa

Insgesamt sind Polizeiangaben zufolge mehr als 5000 Menschen am 1. Mai in linken oder linksextremen Gruppen auf die Straße gegangen. Größere Ausschreitungen gab es nicht. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot nebst Wasserwerfern und Reiterstaffel im Einsatz war, zog zunächst ein überwiegend positives Fazit. „Tausende Menschen haben wieder gezeigt, wie man friedlich demonstriert. Wiederholt haben Vermummte heute aber auch bewiesen, dass es ihnen nicht um echte Inhalte geht“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

RND/ag/dpa