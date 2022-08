Waldbrand im Nationalpark Harz: Bei Schierke sind zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Nun auch der Nationalpark Harz: In der Nähe des Ortes Schierke ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Neben der Feuerwehr von Wernigerode sind auch andere Einsatzkräfte vor Ort. In den vergangenen Wochen hat es bereits vielerorts in Deutschland gebrannt.