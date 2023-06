14 Teilnehmer der Special Olympics in Berlin vermisst

Berlin. Nach den Special Olympics World Games in Berlin werden 14 Personen aus insgesamt sieben Delegation vermisst. Sie hätten ihre Rückreise am Montag nicht angetreten, sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (CDU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt“, erklärte sie. Es handele sich dabei sowohl um Sportler als auch andere Teammitglieder aus den Nationen Algerien, Burundi, Elfenbeinküste, Guinea, Kamerun, Libanon und Senegal. Angaben zu den Geschlechtern der vermissten Personen machte sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Fokus steht ganz klar, sie aufzufinden und sicherzustellen, dass sie wohlauf sind. Das ist die höchste Priorität“, sagte Spranger weiter. Sämtliche Schritte dazu seien in die Wege geleitet worden. Die Polizei Berlin und die Vermisstenstelle beim Landeskriminalamt Berlin und die Bundespolizei seien unmittelbar informiert worden. Hinweise auf Unglücksfälle gebe es derzeit nicht. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt. „Es wird in sämtlich Richtungen ermittelt, etwaige Verdachtsmomente werden berücksichtigt“, erklärte die CDU-Politikerin.

Vermisstenfälle nach Sportgroßereignissen nicht unüblich

Die Special Olympics World Games wurden am Sonntag nach acht Tagen offiziell beendet. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger, physischer oder mehrfacher Behinderung nahmen in 26 Sportarten teil. Über 330.000 Besucherinnen und Besucher besuchten die Veranstaltung in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass nach oder während internationalen Sportveranstalungen Menschen spurlos verschwinden, kommt häufiger vor. Sportlerinnen und Sportler aus Entwicklungsländern nutzen die Großevents als Möglichkeit für illegale Migration. Bei der Handball-WM in Spanien im Jahr 2021 verschwanden unter anderem vier Spielerinnen aus Kamerun und eine aus dem Iran. Erst kürzlich verschwanden bei der U21-Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland zwei algerische Spieler.