Erschreckende Bilanz in Grafiken: Wie oft es an US-Schulen zu Gewalttaten kommt

212 Amokläufe gab es in den USA – allein in diesem Jahr. Ziel sind nicht nur Schulen, doch die Zahl zeigt: Der schreckliche Angriff an der Grundschule in Texas ist kein Einzelfall. Ein Überblick in Grafiken.