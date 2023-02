16-Jähriger darf an traditionellem schwedischen Langlauf teilnehmen – obwohl er zu jung ist

Am 5. März findet der alljährliche schwedische Langlaufwettbewerb „Vasaloppet“ statt – zum ersten Mal mit einem Minderjährigen. Die Altersgrenze für die Teilnahme am Wettbewerb liegt normalerweise bei 19 Jahren. Für ein 16-järhriges Skitalent wurde jetzt eine Ausnahme gemacht.

Schweden. Stöcke in den Händen und Skier an den Füßen – und das über viele Kilometer und Stunden: so sieht der „Vasaloppet“ aus. Ein 90-Kilometer-Langstreckenrennen zwischen den Orten Sälen und Mora in Schweden, an dem sowohl Amateure als auch Profis ab19 Jahren mitmachen. Es ist das älteste und größte Langstreckenrennen der Welt, gemessen an der Zahl der Läufer pro Jahr. Eine echte Kraftprobe, die Körper und Geist hohen Belastungen aussetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Rennen fußt auf einer 100 Jahre alten Geschichte. Der Schwede Gustav Vasa soll die gleiche Distanz auf Skiern gelaufen sein, während er von Soldaten des dänischen Königs Christian II. verfolgt wurde. Gustav Vasa führte eine Rebellion gegen den König an und wurde anschließend zum neuen Regenten Schwedens gewählt – ein wichtiger Meilenstein in der schwedischen Geschichte.

Umstände führten zu einer Ausnahme

In Schweden dürfen unter 19-Jährige an Rennen teilnehmen, die maximal fünf Meilen lang sind. In vielen anderen Ländern hingegen, wie Finnland, Norwegen und Italien, sehen die Vorschriften anders aus. An diesen Rennen hat das schwedische Ausnahmetalent Alvar Myhlback in dieser Saison bereits teilgenommen. Das kommt ihm jetzt zugute: Der schwedische Skiverband gab dem 16-Jährigen eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme am Vasaloppet 2023 und begründet das so: „Er durfte bei Wettkämpfen über fünf Meilen fahren und hat ein Niveau gezeigt, das zeigt, dass er diese Art von Wettkämpfen problemlos bewältigen kann“, sagt Lars Öberg, Langstreckenmanager beim schwedischen Skiverband gegenüber SVT Dalarna. Der Fernsehsender berichtete als Erster über die besondere Entscheidung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon früher gab es ähnliche Anfragen, aber Alvar Myhlback ist der Erste, für den die Ausnahme gemacht wird. Die Entscheidung brachte aber nicht nur gute Nachrichten für das Skitalent. „Das fühlt sich natürlich gut an, darauf freue ich mich schon lange“, sagt er dem schwedischen Radiosender P4 Dalarna. Sie führte auch zu Kritik: Mikhail Tonkonogi, Professor für Sportpsychologie an der Universität Dalarna sagte einem schwedischen Radiosender, dass die extreme Distanz und Monotonie in den Bewegungen für niemanden gesund sei, schon gar nicht für einen 16-Jährigen. „Der Körper junger Menschen ist für einseitiges Training nicht gerüstet, der Körper kann die Belastungen nicht bewältigen.“

Eine dauerhafte Regeländerung wird untersucht

Dennoch wirft der Schwedische Skiverband nun die Frage auf, ob die Vorschrift für das kommende Jahr komplett geändert werden soll oder nicht. „Ich möchte nicht vorgreifen, aber diese Entscheidung bedeutet, dass wir prüfen werden, ob wir in Zukunft dauerhafte Änderungen in Bezug auf die Altersklassen und Distanzen vornehmen werden.“, sagte Öberg dem schwedischen Radiosender P4 Dalarna.

Der Vasaloppet findet in diesem Jahr am 5. März statt.