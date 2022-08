Was ist am 18. August passiert, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt am 18. August – was ist heute passiert?

Kalenderblatt: Heute ist Donnerstag, der 18. August 2022

33. Kalenderwoche, 230. Tag des Jahres, noch 135 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Helene

Historie: Was ist am 18. August passiert?

2020 – Im westafrikanischen Krisenstaat Mali stürzt das Militär Präsident Ibrahim Boubacar Keïta und dessen Regierung. Ihm werden Korruption und Wahlfälschungen vorgeworfen. Der Putsch wird international kritisiert.

2017 – Stephen Bannon, umstrittener Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, verlässt das Weiße Haus. Er soll vertrauliche Informationen an die Medien gegeben haben. Bannon übernimmt erneut die Leitung der erzkonservativen Internet-Plattform Breitbart.

2005 – Vier Monate nach seiner Wahl zum Nachfolger von Johannes Paul II. besucht der frühere Kardinal Joseph Ratzinger erstmals als Papst Benedikt XVI. sein Heimatland Deutschland.

1992 – Die Ukraine beginnt mit der Vernichtung konventioneller Waffen. Laut Vertrag über konventionelle Abrüstung in Europa sollen 2450 Panzer und 2220 gepanzerte Fahrzeuge sowie Artilleriesysteme vernichtet werden.

1989 – Der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Luis Carlos Galán wird während einer Wahlkampfrede vor 12.000 Menschen erschossen.

1962 – Westdeutschland boykottiert die Schwimm-Europameisterschaften in Leipzig. Der bundesdeutsche Sportpräsident Willi Daume hatte beschlossen, die Sportbeziehungen zur DDR radikal abzubrechen („Mauerbeschluss“).

1947 – Die „Export-Messe 1947 Hannover“ wird auf Anordnung der britischen Militärregierung eröffnet. Die jährlich stattfindende „Hannover Messe“ entwickelt sich zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders und zu einer der bedeutendsten Industrie-Messen der Welt.

1932 – Die Physiker Max Cosyns und Auguste Piccard steigen in einer an einem Ballon befestigten Druckluftkabine erstmals auf 16 201 Meter Höhe und führen Strahlenmessungen in der Stratosphäre durch.

1922 – Das Deutsche Institut für Normung (DIN) veröffentlicht die DIN 476 „Papierformate“. Damit hält auch das Format DIN A4 Einzug in deutsche Büros und Schulen. Heute werden die DIN-Formate in allen europäischen Ländern verwendet.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 18. August geboren?

1967 – Carolin Emcke (55), deutsche Publizistin, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2016

1957 – Harald Schmidt (65), deutscher Showmaster, Moderator und Kabarettist („Harald Schmidt Show“)

1952 – Markus Meckel (70), deutscher Politiker, Außenminister der DDR April-August 1990

1947 – Eleonore Weisgerber (75), deutsche Schauspielerin (Fernsehfilme: „Bel ami“, „Das Ende vom Lied“)

1927 – Rosalynn Carter (95), ehemalige „First Lady“ der USA, Ehefrau von Jimmy Carter, US-Präsident 1977-1981

Prominente Todestage: Wer ist am 18. August gestorben?

2012 – Scott McKenzie, amerikanischer Popsänger, „San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)“, geb. 1939

1992 – John Sturges, amerikanischer Regisseur und Produzent („Stadt in Angst“, „Gesprengte Ketten“), geb. 1911

RND/dpa

