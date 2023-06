18-Jähriger stirbt nach Unfall auf Jahrmarkt in Oberhausen

Nein zu Nacktschwimmern

Auf der polnischen Seite der Insel Usedom ist Nacktbaden nicht so akzeptiert wie in den deutschen Seebädern. Swinemündes Stadtverwaltung kündigt ein striktes Vorgehen an, wenn am Strand gegen Regeln verstoßen wird. In den vergangenen Tagen hatte es bei sommerlichem Wetter mehrere Vorfälle gegeben.