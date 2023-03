Polizei fahndet nach Tätern: 19-Jährige in Hannover vergewaltigt

Zwei Männer sollen eine 19-Jährige am Sonntagabend im Stadtwald von Hannover festgehalten und vergewaltigt haben. Die Frau konnte sich losreißen und die Polizei rufen. Beamten suchen nach den Tätern und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Hannover. Eine 19-Jährige ist im Stadtwald von Hannover von zwei Männern vergewaltigt worden, meldet die Polizei. An einem Minigolfplatz haben sie die Männer überwältigt, sagt die betroffene Frau. Die 19-Jährige konnte sich wehren und die Polizei rufen. Die Polizei Hannover sucht nach den zwei Männern sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Die 19-Jährige ging nach eigenen Angaben am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr vom Lister Platz aus durch das nahegelegene Waldstück im Bereich des Spielplatzes Wakitu, als ihr auffiel, dass ihr zwei Männer folgten. „Einer der Angreifer hielt die Frau wenig später nahe dem dort befindlichen Minigolfplatz fest, während der zweite sexuelle Handlungen an ihr vornahm“, so Michael Bertram, Pressesprecher der Polizei Hannover, zu ihren Angaben.

Die Frau habe sich mit Schlägen und Tritten gewehrt, sodass die Männer von ihr abließen. „Die 19-Jährige nutzte die Chance und flüchtete in den Wald. Auf der Flucht stürzte sie in eine Art Graben, von welchem aus sie die Polizei alarmierte“, sagt Bertram. Einsatzkräfte fanden die Frau wenig später. „Trotz sofortiger Fahndung im Nahbereich blieben die Täter verschwunden“, so der Polizeisprecher.

Suche nach zwei etwa 40-jährigen Männern

Die Polizei Hannover sucht nach den Tätern. Laut Beschreibung des Opfers sei einer der Männer etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß sowie schlank. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine bläuliche Jeans und helle Turnschuhe. Zudem hatte er eine Glatze.

Seinen Komplizen, der die Frau festgehalten haben soll, beschreibt sie ebenfalls als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß. Er sei von kräftiger Statur, habe kurze dunkle Haare und trage einen Dreitagebart. Während der Tat habe er eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Steppjacke getragen. Beide Männer sollen laut Angaben der Frau mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Außerdem sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, die die Frau oder die beiden Männer gesehen haben. Die 19-Jährige hat lange blonde Haare und trug an dem Abend einen beigefarbenen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe sowie eine auffällige blaue Tragetasche. Insbesondere bittet die Polizei ein Paar, dem die Frau kurz vor der Tat begegnet sei, sich zu melden. Die Personen gingen mit einem Hund spazieren, der ein Leuchthalsband trug.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 zu melden.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.