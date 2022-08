Gewalttat in Niedersachsen

Messerangriff vor Pizzeria: ein Toter, eine Verletzte

Eine schwere Gewalttat ereignet sich am frühen Abend vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen). Dabei wird ein Mann durch Messerstiche getötet und eine Frau schwer verletzt.