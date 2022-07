20 Kilometer zwischen Bremen und Lübeck - Sommerferien sorgen für Staus in ganz Deutschland

Wegen einer Sperrung des Elbtunnels auf der Autobahn A7 Richtung Norden kommt es in Hamburgs Innenstadt zu großen Staus, wie hier am Glockengießerwall. Die Autobahn 7 wurde zwischen den Anschlussstellen HH-Volkspark und AS HH-Heimfeld in Richtung Norden das gesamte Wochenende gesperrt. Die Fertigteilträger zur Herstellung der ersten drei neuen Tunnelzellen sollen eingebaut werden. Die Sperrung soll am Montag gegen 5 Uhr wieder aufgehoben werden.

© Quelle: Georg Wendt/dpa