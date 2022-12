2022: Jahresrückblick in Satellitenbildern

Zum Ende des Jahres blicken wir auf einige der wichtigsten Momente aus 2022 zurück und zeigen die beeindruckendsten Aufnahmen von PlanetLabs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Januar

Am 15. Januar bricht der Unter­wasser­vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai im Inselstaat Tonga aus. Die heftige Eruption und der darauffolgende Tsunami durchtrennen das einzige Unterseekabel des Königreichs, isolieren die Bevölkerung mehr als einen Monat lang vom Rest der Welt und zerstören Hunderte Häuser auf den Inseln. Es gibt Tote und Verletzte.

Teile des Inselstaates Tonga sind nach dem Vulkanausbruch mit Asche bedeckt, so auch die Insel Tongatapu, zu sehen auf einer Satellitenaufnahme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende Januar sorgt ein heftiger Wintereinbruch in Griechenland für Chaos und beschert den Menschen einen seltenen Anblick: Die Akropolis im Schnee.

Seltenes Ereignis: Die Akropolis in Athen im Schnee. © Quelle: Planet Labs PBC

Februar

Vom 4. bis zum 20. Februar werden die Olympischen Winterspiele in Peking ausgetragen. Begleitet wird die Sportveranstaltung von Kritik an der Menschenrechtslage in China.

Das National Sliding Center ist die erste Bob- und Rodelbahn in ganz China. Insgesamt soll die Bahn mehr als 2 Milliarden Euro gekostet haben. © Quelle: Planet Labs PBC

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 24. Februar beginnt Russland mit einem groß angelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine. Im ganzen Land schlagen in Nacht Raketen ein. Der Angriff löst eine immense Fluchtbewegung in Richtung Westen aus.

Die Chuhuiv Airbase bei Charkiw, aufgenommen am 21. und am 24. Februar 2022.

März

Im März sorgt wochenlanger Regen für schwere Überschwemmungen im Osten Australien.

Die rechte Aufnahme zeigt die australische Küste nach, die linke vor der Überschwemmung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 15. März 2022 führen ukrainische Streitkräfte einen Luftangriff auf den von Russland eroberten Luftwaffenstützpunkt Cherson durch.

Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung

April

Am 13. März läuft das Containerschiff Ever Forward in der Chesapeake Bay auf Grund und sitzt mehr als einen Monat lang fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pikant: Bei der Ever Forward handelt es sich um das Schwesterschiff der Ever Given, dem Containerschiff, das im März 2021 eine der wichtigsten Handelsrouten, den Suezkanal, für Wochen blockierte.

Diese SkySat-Aufnahme vom 14. April 2022 zeigt, wie Lastkähne Container von der Ever Forward abladen, damit es befreit werden kann. © Quelle: Robert Simmon

Mai

Work in Progress: Nach seiner Fertigstellung wird das „Extremely Large Telescope“ (ELT) das größte je gebaute optische Teleskop sein. Es wird derzeit auf dem Cerro Armazones (Chile), einem Berggipfel in der Atacama-Wüste, gebaut.

Diese Aufnahmen aus dem Mai zeigen den Baufortschritt vom 1. Februar bis zum 28. April 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juni

Im Juni sorgen heftige Regenfälle für Zerstörung im US-amerikanischen Yellowstone Nationalpark. Der Park muss für Besucherinnen und Besucher gesperrt werden.

Juli

Im Sommer wüten verheerende Waldbrände in Europa. Laut dem „European Forest Fire Information System“ wurden so viele Waldbrände verzeichnet wie noch nie zuvor.

Satellitenaufnahmen zeigen die Schäden in Spanien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und in Frankreich.

Bedingt werden die Brände auch durch die anhaltende Dürre, die auch Deutschland im Sommer vor große Herausforderungen stellt.

Satellitenaufnahmen aus den Sommern 2021 und 2022 zeigen, wie trocken es in Deutschland war:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders dramatisch ist die Lage am Rhein, der im Sommer einen historischen Tiefstand erreicht. Die niedrigen Pegelstände bringen die Binnenschifffahrt zum Erliegen.

Satellitenaufnahmen zeigen den niedrigen Wasserstand.

August

Pakistan hat im Sommer mit den Folgen des heftigsten Monsunregens seit Beginn der Aufzeichnung zu kämpfen. Ab Juni lösen die Regenfälle gewaltige Überschwemmungen aus.

Laut Nationaler Katastrophenschutzbehörde töten die Wassermassen bis Anfang Oktober mindestens 1700 Menschen, Millionen Menschen werden in die Flucht getrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen.

September

Mit Hurrikan Ian wird Florida Ende September von einem der heftigsten Wirbelstürme seit Beginn der Wetteraufzeichnung getroffen. Ian hinterlässt eine Schneise der Verwüstung.

In den USA und auf Florida sterben mehr als einhundert Menschen.

Der Gasparilla Sound in Florida, nachdem Hurrican Ian über die US-Ostküste hinweggezogen ist. © Quelle: Planet Labs PBC

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im September wird ein schwerer Sprengstoffanschlag auf die Erdgaspipelines Nord-Stream 1 und 2 verübt. Die Leitungen werden auf einer Länge von 250 Metern stark beschädigt, riesige Mengen Gas entweichen in die Atmosphäre.

Trotz monatelanger Ermittlungen ist völlig unklar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Während führende Politiker im Westen Russland verantwortlich machen, streitet Moskau jede Verantwortung ab.

Sattelitenaufnahmen zeigen die Stelle, an der das Gas aus den Lecks in den Nord-Stream-Pipelines an der Meeresoberfläche ankommt. © Quelle: Planet Labs PBC

Oktober

Am 8. Oktober 2022 ereignet sich auf der Brücke über die Straße von Kertsch, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, eine schwere Explosion, die eine wichtige russische Versorgungsroute beschädigt.

Aufnahmen zeigen die Schäden nach der Explosion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

November

Im November beginnt die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Die WM in Katar wird überschattet von schweren Menschenrechtsverstößen im Vorfeld des Turniers.

Aufnahmen von Oktober 2019 und September 2022 zeigen den Bau des Ahmad Bin Ali Stadions.

Dezember

Ende November bricht der Vulkan Mauna Loa auf Hawaii zum ersten Mal seit fast 40 Jahren wieder aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufnahmen vom 1. Dezember zeigen den Lavafluss in der Nacht.